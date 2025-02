Predstavljena turistička ponuda Crne Gore u Tirani

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO ) i ove godine je učestvovala na značajnom regionalnom sajmu turizma Tourism&Travel Show Albania 2025, koji se održava u srijedu i danas u Tirani.

Organizator sajamskog nastupa je lokalna turistička organizacija Ulcinja, a na crnogorskom štandu predstavljena je bogata turistička ponuda destinacije. Posjetioci su pokazali posebno interesovanje za nove hotelske kapacitete, plaže i nove turističke sadržaje na sjeveru Crne Gore.

“Drago mi je što nam je ovako lijepa destinacija susjedna zemlja. Svake godine ljetujem u Ulcinju, a obavezno posjetim i Durmitor, koji me uvijek oduševi svojom prirodom i mogućnostima za aktivan odmor”, kazao je jedan od posjetilaca.

Štand Crne Gore posjetio je i turista iz Kalifornije, koji je izrazio svoje oduševljenje crnogorskim primorjem.

“Obišao sam primorje i zaista sam impresioniran ljepotom obale, gradovima i gastronomijom. Sledeći put planiram da istražim sjever zemlje, koji mi djeluje podjednako fascinantno“, rekao je on.

U okviru sajma je u saradnji sa New Deal Europe organizovana poslovna radionica B2B Balkan Market Place, koja je posvećena unapređenju turizma na Balkanu i jugoistočnoj Evropi. Cilj tog događaja je uvezivanje sa turoperatorima koji su zainteresovani za Balkan, odnosno za zemlje u regionu.

Tourism&Travel Show Albania je ugostio brojne predstavnike turističke industrije, predstavnike smještaja, turoperatore, turističke agencije i organizacije.

Turističku ponudu su predstavili i lokalna turistička organizacija Bara, Villa Mediteran Ulcinj i Ada Bojana Ulcinjska rivijera.

NTO će i u narednom periodu nastaviti sa promocijom turističkih potencijala zemlje na tržištu regiona, sa ciljem privlačenja većeg broja posjetilaca.

