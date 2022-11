Predstavljena ponuda Crne Gre u Novom Sadu i Beogradu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cjelokupna turistička ponuda Crne Gore, sa akcentom na predstojeću zimsku sezonu, ponudu Skijališta i atraktivni novogodišnji program, predstavlja se u Novom Sadu i Beogradu, saopšteno je iz Nacionalna turistička organizacija (NTO).

„Posebnu pažnju tokom predstavljanja turističke ponude u Novom Sadu i Beogradu privukli su nastupi folklornog ansambla Crna Gora i defile Gradske muzike Budve koji su upotpunili promotivne događaje“, navodi se u saopštenju NTO.

Milica Perović iz Novog Sada kazala je da je uživala u gradskoj muzici i divila se svakom pokretu djevojaka i momaka koji su kroz folklor predstavili Crnu Goru.

„Idem često na primorje Crne Gore i svaki put otkrijem nešto novo, bude mi mnogo lijepo. Sada ću malo da promijenim i već sam sa društvom rezervisala Novu godinu u Kolašinu. Radujem se što ćemo tamo provesti odmor i ići na skijanje“, rekla je Perović.

Trodnevni promotivni događaj je doprinio da se osjeti crnogorski duh, da se posjetioci prisjete svojih prethodnih odmora, te ih podstaklo da se u Crnu Goru opet vrate tokom zimskih mjeseci.

„Kada sam čula prvu melodiju, krenule su mi suze, jer mi je to probudilo mnogo lijepu uspomenu. Rasla sam uz Njegoševe stihove koje je tata recitovao. Mnogo volim Crnu Goru, tamo smo uživali tokom ljeta i sigurno ćemo opet ići“, kazala je građanka Novog Sada.

Promocija turističke ponude Crne Gore nastavlja se danas u tržnom centru Galerija u Beogradu, sa pripremljenom ponudom za zimsku sezonu, bogatim zabavnim programom i poklonima za posjetioce štanda.

„Program je odličan, a djeca su presrećna jer su dobila razne kolačiće i ukrase u zimskom duhu. Tokom ovog događaja u Beogradu sam vidjela brojne povoljne aranžmane i sigurna sam da ću posjetiti vaša skijališta, jer obožavam zimske sportove“, navela je Dušica Nedeljković iz Beograda.

Osim prirode i brojnih mogućnosti koje nudi, građani Beograda su poručili da vole Crnu Goru i zbog bogate istorije, kulture i običaja.

„Vaša zemlja ima prelijepe planine i more, a uvijek se trudimo da odmor ukombinujemo u vrijeme održavanja manifestacija, po kojima je samo prepoznatljiva Crna Gora. I naša djeca obožavaju da idu na karnevale koji se održavaju na primorju i razne manifestacije na sjeveru“, rekao je jedan od posjetilaca.

Ovim promotivnim događajima prethodilo je učešće NTO i subjekata iz djelokruga turizma na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, odakle takođe nose predivne utiske od posjetioca štanda.

Pozitivne impresije gostiju iz Srbije potvrđuje i podatak da su na prvom mjestu po broju ostvarenih dolazaka i noćenja.

Prema podacima Monstata o kolektivnom i individualnom smještaju za prvih devet mjeseci ove godine, registrovan je dolazak oko 413 hiljada turista iz Srbije sa oko 2,9 miliona ostvarenih noćenja, što znači da su učestvovali sa oko 29 odsto u cjelokupnim ostvarenim noćenjima.

