Predstavljena nova web stranica i mobilna aplikacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma objavilo je lansiranje inovativne web stranice i mobilne aplikacije pod nazivom Montenegro Village Explorer, posvećene promociji seoskih domaćinstava u prelijepoj Crnoj Gori.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Montenegro Village Explorer digitalna platforma, koja ima za cilj približiti posjetiocima čari ruralnog turizma i bogate kulturne baštine naših seoskih područja.

“Ova web stranica i mobilna aplikacija pružaju jedinstvenu mogućnost da se upustite u nezaboravno putovanje kroz seoska domaćinstva i otkrijete autentičnost života na selu”, navodi se u saopštenju.

Na web stranici Montenegro Village Explorer možete istraživati različita seoska domaćinstva koja se prostiru širom Crne Gore.

“Bilo da ste u potrazi za smještajem na selu, tradicionalnim aktivnostima ili lokalnom gastronomijom, ova platforma vam pruža sveobuhvatne informacije i inspiraciju za vaše putovanje. Sa detaljnim opisima, slikama i recenzijama, lako možete planirati svoje posjete seoskim domaćinstvima koja odražavaju duh i ljepotu Crne Gore”, rekli su iz Ministarstva.

Montenegro Village Explorer mobilna aplikacija je idealan pratilac tokom putovanja.

“Ona vam omogućava da na jednom mjestu pronađete seoska domaćinstva, rezervišete smještaj, istražite aktivnosti i atrakcije u ruralnom području Crne Gore. Sa intuitivnim korisničkim interfejsom i personalizovanim preporukama, ova mobilna aplikacija je vaš pouzdani vodič za autentično putovanje kroz seoska domaćinstva Crne Gore”, precizirali su iz Ministarstva.

Montenegro Village Explorer mobilna aplikacija je sada dostupna za preuzimanje na App Store i Google Play Store, podržavajući korisnike sa iOS i Android uređajima. Bez obzira da li ste domaći ili međunarodni posjetilac, ova aplikacija će vam omogućiti da jednostavno istražujete, planirate i doživite čari seoskog turizma u Crnoj Gori.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma vjeruje da će Montenegro Village Explorer web stranica i mobilna aplikacija značajno unaprijediti promociju seoskog turizma u Crnoj Gori, privlačeći sve one koji žele da dožive autentičnu kulturu, prirodu i gostoljubivost naših seoskih domaćinstava”, navodi se u saopštenju.

U nastavku su linkovi za preuzimanje aplikacije:

https://apps.apple.com/me/app/montenegro-village-explorer/id6450484619

montenegro village explorer – Android Apps on Google Play

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS