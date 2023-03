Predstavljen projekat Podrška sektoru zapošljavanja i socijalne politike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalna i politika zapošljavanja instrumenti su koji pomažu društvu da osigura socijalnu pravdu, kazala je zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije (EU), Liselotte Isaksson i poručila da je EU otvorena za podršku Crnoj Gori u sprovođenju neophodnih reformi.

Isaksson je, na konferenciji za novinare povodom početka implementacije projekta EU podrška sektoru zapošljavanja i socijalne politike, rekla da će on pomoći Crnoj Gori da se pripremi za korišćenje Evropskog socijalnog fonda plus (ESF+), glavnog instrumenta Unije za ulaganje u ljudske resurse.

Ona je navela da ESF+ raspolaže budžetom od 99 milijardi EUR za period od 2021. do 2027. godine.

“Kako bi Crna Gora bila u mogućnosti da iskoristi EU fondove dostupne nakon pristupanja Uniji, mora pripremiti i sprovesti niz reformskih promjena kako bi dodatno poboljšala sistem socijalne zaštite i tržišta rada, a time i unaprijedila socijalne politike i politike zapošljavanja za svoje građane”, kaže se u saopštenju.

Isaksson je poručila da je EU otvorena za podršku Crnoj Gori u sprovođenju neophodnih reformi ne samo kroz ovaj ugovor tehničke podrške, već i brojne druge instrumente i programe.

Ona je istakla da su socijalna politika i politika zapošljavanja instrumenti koji pomažu društvu da osigura socijalnu pravdu i svakom pojedincu obezbjedi priliku za napredak.

Iz Ministarstva rada i socijalnog starana saopštili su da se projekat EU podrška sektoru zapošljavanja i socijalne politike realizuje u okviru jednogodišnjeg Akcionog programa za Crnu Goru za 2020. godinu.

Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Edina Dešić, kazala je da su Vlada i taj resor do sada uspješno realizovali značajan broj projekata i programa u saradnji i uz finansijsku podršku EU, u cilju poboljšanja zapošljavanja i socijalne zaštite.

“Kroz projekat koji danas predstavljamo obezbjeđena je ekspertska podrška Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Kancelariji Nacionalnog IPA koordinatora, Inspekciji rada, Zavodu za zapošljavanje, centrima za socijalni rad i Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu”, navela je Dešić.

Ona je rekla da je projekat prvi u nizu kojim se započinje implementacija Akcionog programa IPA 2020.

“Cilj projekta je da korisničke institucije do najvećeg stepena iskoriste njegove benefite, vodeći računa o participativnom pristupu svih relevantnih aktera, dok će posebna pažnja biti posvećena održivosti postignutih rezultata i nakon realizacije projekta”, navela je Dešić.

Direktor projekta Đuzepe Mosketi i koordinatorka tima projekta Vanja Hazl dali su osvrt na planirane aktivnosti i rezultate projekta, naglašavajući značaj i ulogu svih aktera u procesu njegove implementacije.

Iz Ministarstva su naveli da je projekat Podrška sektoru zapošljavanja i socijalne politike vrijedan oko 768,7 hiljada EUR, od čega EU kroz IPU finansira 85 odsto tog iznosa, dok Vlada Crne Gore ko-finansira sa 15 odsto.

Kako su kazali, projekat sprovodi kompanija Archidata S.r.l. iz Italije u konzorcijumu sa WYG Savjetovanje iz Hrvatske i trajaće 24 mjeseca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS