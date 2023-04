Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Članice klastera ICT Cortex i partneri, realizacijom projekta stambenog obezbjeđenja za zaposlene u IT industriji, doprinijeće kreiranju ambijenta koji će smanjiti odlazak IT stručnjaka iz Crne Gore i omogućiti im ljepšu i sigurniju budućnost u svojoj zemlji, poručili su iz Udruženja ICT Cortex.

U Podgorici je danas predstavljen projekat Cortex selo, koji se odnosi na stambeno obezbjeđenje za zaposlene u IT industriji.

Projekat stambenog obezbjeđenja iniciralo je 19 IT kompanija, koje će pružiti potpunu podršku za svojih 115 zaposlenih i njihovih porodica u riješavanju jednog od važnih životnih pitanja, prenosi Mediabiro.

“Na taj način, ICT Cortex, članice klastera, kao i partneri na projektu, doprinose u kreiranju ambijenta koji će smanjiti odlazak IT stručnjaka iz Crne Gore i omogućiti im ljepšu i sigurniju budućnost u svojoj zemlji”, poručili su ICT Cortexa.

Predstavnica ICT Cortex, Natalija Hidić, kazala je da su zahvaljujući podršci partnera na projektu, NLB banci i EUROZOX-u, stvoreni uslovi da zaposleni u ICT-u riješe stambeno pitanje uz značajne uštede i brojne druge povoljnosti.

Ona je rekla da je glavni cilj projekta briga o zaposlenima i stvaranje ljepšeg i kvalitetnijeg ambijenta u Crnoj Gori iz koje mladi ljudi neće odlaziti.

“Upravo iz razloga što stručnjaci iz ICT sektora u potrazi za novim znanjima i većim prihodima odlaze u inostranstvo, ICT Cortex je odlučio da ponudi rješenje stambenog pitanja kako bi pokazali koliko cijene kadar i učvrstili saradnju u budućnosti”, navodi se u saopštenju.

Predsjednik UO klastera ICT Cortex, Vladan Tabaš, kazao je da su ponudili rješenje stambenog obezbjeđenja, gdje su kompanije članice prihvatile da u periodu kredita, koji će trajati od 20 do 25 godina za zaposlene koji su zainteresovani, preuzmu na sebe plaćanje svih kamata i obezbjede mjenice prema bankama, Eurozox-u.

Projektni menadžer ICT Cortexa, Aleksandar Drekalović, rekao je da postoje tri ključna finansijska benefita.

On je naveo da je jedan od njih izrazito konkurentna cijena za dobar kvalitet koji je ponudila kompanija-izvođač Eurozox, a drugi ekstremno povoljni uslovi kreditiranja stambenih kredita, koje je ponudila NLB banka.

Kako je kazao Drekalović, treći ključni benefit je subvencija kamatne stope, koje su ponudile neke od kompanija za svoje zaposlene.

Projektni menadžer Cortex sela, Miloš Laković, rekao je da je cilj projekta da stvara neke nove vrijednosti, humanost, zajedništvo, sinergiju, interakciju, socijalizaciju, edukaciju i da tako zapolenima, odnosno budućim stanarima, pruži jedan potpuno novi i zdravijii stil života.

“Kada su u pitanju odabir lokacije, ono što je nama zadovoljilo sve kriterijume jeste zona u sklopu detaljnog detaljnog urbanistička plana Titex”, naveo je Laković.

On je podsjetio da će u pet zgrada biti smješteno 115 stambenih jedinica, sa 12,5 hiljada kvadrata nadzemne površine.

Cortex selo će, kako je saopšteno, sačinjavati i zelene površine, podzemna garaža, parking, fitness centar, park, dječje igralište, community centar, prostori za djecu.

Izvršni direktor EUROZOX-a, Zoran Drobnjak, kazao je da vjeruju da će projekat Cortex selo u narednom periodu značajno transformisati neposredno okruženje, a samim tim i percepciju stanovanja na nivou cijele Podgorice, a i šire.

Navodi se da je projekat značajnu podršku dobio i od NLB banke, koja je ponudila izuzetno povoljne stambene kredite.

Predsjednik Upravnog odbora NLB banke, Martin Leberle, kazao je da su na najbolji mogući način osmislili strukturu finansiranja budućeg rješavanje stambenog pitanja i da mogu biti garancija ne samo sada, već i u narednih 25 godina.

“Osim cijene, iskoristili smo svoje iskustvo i znanje kao lider na tržištu stambenog finansiranja u Crnoj Gori, kako bismo strukturirali finansiranje na najbolji mogući način”, naveo je Leberle.

On je rekao da će projekat postaviti nove standard, koji se odnose na održivost stambene izgradnje, ali i podstaći ukupni inovacioni kapacitet Crne Gore.

“On je vizionarski projekat, ne samo za Crnu Goru, a NLB Banka je ponosna da je njegov dio, čime smo pokazali izrazitu društvenu odgovornost. Za nas je čast biti dio ovog tima”, naveo je Leberle.

Kako je saopšteno, cijelom projektu je doprinijelo idejno rješenje arhitektonske firme A12, koja je ponudila idejno rješenje koje je oduševilo sve uključene.

Izvršni direktor A12, Slobodan Petrović, rekao je da su jako ponosni na projekat koji će ubrzo ugledati svjetlo dana i koji će početi da se realizuje na zadovoljstvo cijelog tima.

On je naveo da će se kompleks sastojati od pet stambenih objekata i šestog koji će biti Community Centar u srcu kompleksa.

