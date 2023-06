Predstavljanje na Expo-u u Osaki prilika za unapređenje ekonomske saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavljanje Crne Gore na Expo-u u Osaki biće prilika za produbljivanje odnosa sa Japanom i unapređenje sveukupnih bilateralnih odnosa u različitim oblastima, sa fokusom na pospješivanje ekonomske saradnje kroz promociju i punu valorizaciju turističkih i investicionih potencijala.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jovana Krunić, i koordinatorka projekta učešća Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka, Milena Pejović-Eraković, učestvovale su na konferenciji međunarodnih učesnika Expo 2025 Osaka koja se održala u tom gradu u organizaciji Asocijacije za Svjetsku izložbu Expo 2025.

Iz Ministarstva je saopšteno da je konferencija bila prilika da organizator predstojećeg Expo-a predstavi ključne segmente pripreme učešća – operativne procedure, opremanje paviljona i vremenski okvir za realizaciju pripremnih aktivnosti.

“Tokom boravka u Osaki, upriličen je niz sastanaka sa predstavnicima organizatora i drugih država-učesnica Expo-a, na kojima su identifikovane uporedne prakse u procesu pripreme učešća država na Expo-u i mogućnosti za jačanje predstavljanja Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Naredna svjetska izložba će se održati u Osaki u periodu od 13. aprila do 13. oktobra 2025. godine pod krovnom temom Dizajniranje budućeg društva za naše živote.

Organizator najavljuje 28 miliona posjetilaca tokom šest mjeseci trajanja izložbe.

