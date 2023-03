Predstavljaju ponudu na sajmu turizma u Zagrebu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Tivat predstavlja turističku ponudu na jubilarnom Međunarodnom sajmu turizma, PLACE2GO, u Areni Zagreb.

Nosilac aktivnosti ove godine je Turistička organizacija Podgorice, a na sajmu, koji traje od petka do danas, su prisutni i Nacionalna turistička organizacija (NTO), kao i turističke organizacije Tivta, Bara, Herceg Novog i predstavnici turističke privrede.

“Imajući u vidu značaj ovog tržišta, uspostavljanje direktne avio linije sa gradom Zagrebom iz Podgorice, te činjenicu da su turisti iz regiona tradicionalno najbrojniji, nastup Tivta na ovom sajmu smatramo izuzetno značajnim”, navodi se u saopštenju TO Tivta.

Tome u prilog ide i činjenica da, kako su rekli, bilježe povećanje u broju noćenja kada je u pitanju hrvatsko tržište. Tokom prethodne godine registrovano je oko tri hiljade dolazaka turista sa ovog tržišta i ostvareno preko 26 hiljada noćenja, što je 22 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Turistička organizacija Tivat predstavila je ponudu grada mnogobrojnim posjetiocima sajma koji su imali priliku upoznati se sa dešavanjima u Tivtu, kao i cjenovnom ponudom za ovu godinu.

Na štandu Crne Gore bili su prisutni i predstavnici medija i privrede, a štand je posjetio i Otpravnik poslova Ambasade Crne Gore u Hrvatskoj, Damir Grbović sa kojim se razgovaralo o pripremi predstojeće sezone i potencijalnom saradnjom sa hrvatskim tržištem.

U okviru crnogorskog štanda organizovana je i nagradna igra, gdje su nagrade za Tivat obezbijedili hotel Astoria i apartmani Sea point.

Pažnju posjetilaca privukao je i nastup poznatog crnogorskog glumca, Momčila Otaševića, koji je na zanimljiv način predstavio ljepote naše zemlje.

PLACE2GO je najveći turistički sajam u Hrvatskoj i izlagačima pruža priliku da na kreativan i zanimljiv način predstave sebe, svoje proizvode i usluge. Do sada je na sajmu nastupilo preko 700 izlagača iz 38 zemalja svijeta.

