Predstavljaju ponudu Crne Gore na sajmu u Minhenu

Podgorica, Minhen, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) i ove godine predstavlja ponudu Crne Gore na specijalizovanom sajmu za aktivni odmor f.re.e u Minhenu.

Iz NTO-a su saopštili da ovaj sajam, koji traje do nedjelje, spada među najposjećenije u južnom dijelu Njemačke, sa preko 147 hiljada posjetilaca zainteresovanih za aktivni odmor.

„Poznat je po promociji aktivnog turizma i svih njegovih aspekata. F.re.e je sajam koji obuhvata sve segmente tržišta slobodnog vremena i putovanja, pružajući izlagačima priliku da predstave svoju ponudu širokoj i raznovrsnoj publici“, navodi se u saopštenju.

NTO, zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom, predstavlja cjelokupnu ponudu destinacije, sa posebnim akcentom na aktivni turizam i bogatstvo prirodnih ljepota južnog, centralnog i sjevernog dijela zemlje.

Tokom sajma, za posjetioce štanda je organizovana nagradna igra sa vrijednim nagradama, koje uključuju boravak u Crnoj Gori. Nagrade su obezbijedile turističke organizacije Ulcinja, Mojkovca, Kolašina, Podgorice, Herceg Novog, kao i Ulcinjska rivijera, Klinci Village Resort i Vučje.

Jedan od posjetilaca sajma, Jozef Sirh, je poručio da je predivna priroda Crne Gore inspiracija za razne vrste aktivnog odmora.

„Već dva puta sam boravio u Crnoj Gori. Oba puta sam bio u Ulcinju i boravio u kampu. Crna Gora je na mene ostavila zaista jako lijep utisak, a pogotovo zbog prirodnih ljepota, jedinstvenih pejzaža i prostranih plaža, kao i povoljnih cijena za kampere. Raduje me što ću i ove godine doći na proljeće“, kazao je Sirh.

Bračni par Bernd i Monika Kornmajer su tokom posjete crnogorskog štanda poručili da Crna Gora iznenađuje raznolikošću mogućnosti za aktivni odmor.

„Prošle godine smo u aprilu posjetili Crnu Goru, kao kamperi. Prvo smo obišli Kotor, zatim predivni Durmitor, koji je na nas ostavio poseban utisak. Prije našeg puta nijesmo ništa znali o destinaciji, ali kada smo stigli, shvatili smo da nam treba više vremena za ovu nevjerovatnu destinaciju“, kazao je ovaj par koji zato i ove godine planira da se vrati u Crnu Goru i istraži ostale predjele.

Među brojnim posjetiocima štanda koji su oduševljeni ponudom Crne Gore našao se i Viktor Murner, koji je prvi put Crnu Goru posjetio 1967. godine.

„Te godine sam zajedno sa suprugom stigao automobilom, a kasnije smo putovali motorom. Imali smo želju da obiđemo cijelu Jugoslaviju i tako smo otkrili i brojne nevjerovatne predjele Crne Gore. Moram priznati da su na nas poseban utisak ostavili ljudi. Od tada gotovo svake godine dolazimo u Crnu Goru, jer nigdje nijesmo osjetili toliku srdačnost i prijateljstvo”, rekao je Murner.

Ove godine, TC Vučje i Klinci Village prvi put učestvuju na sajmu u Minhenu, sa ciljem promocije Luštice i Vučja kao jedinstvenih destinacija za outdoor aktivnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS