Predstavili ponudu na Conventi 2025

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski kongresni biro u okviru Nacionalne turističke organizacije (NTO), predstavio je ponudu destinacije na berzi kongresnog turizma Conventa 2025, koja se održava od utorka do danas u Ljubljani.

Iz NTO su rekli da Crnogorski kongresni biro aktivno promoviše turističku ponudu za poslovna putovanja na najprestižnijim međunarodnim sajmovima i događajima specijalizovanim za kongresnu industriju.

„Ove aktivnosti predstavljaju ključnu priliku za umrežavanje sa profesionalnim organizatorima događaja iz cijelog svijeta, kao i za dalju afirmaciju Crne Gore kao atraktivne destinacije u sektoru poslovnog turizma. Zapaženo je i učešće NTO na panel diskusiji prvog dana sajma, koje je bilo izuzetna prilika se predstave noviteti i promoviše destinacija“, navodi se u saopštenju.

Pored učešća na panelima i diskusijama, predstavnici NTO su održali preko 20 sastanaka sa zainteresovanim organizatorima poslovnih događaja, među kojima su predstavnici agencija iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Grčke, Njemačke, Italije, Francuske, Velike Britanije, Kanade, Brazila kao i zemalja regiona.

Vlasnik agencije za organizaciju događaja Premier Incentivos iz Brazila, Denis Martin, je tokom sastanka istakao da Crna Gora nudi bezbroj mogućnosti za poslovna putovanja.

„Imate divnu zemlju i savršen proizvod. Najviše mi se dopada raznolikost ponude, kao i mogućnost kombinovanja više aktivnosti u toku dana. Sigurno dolazim i ubijeđen sam da će Crna Gora biti savršena ponuda za moje klijente koji su uglavnom iz farmaceutske, kozmetičke i auto industrije“, rekao je Martin.

Njegova klijentela rado dolazi u Evropu i otkriva nove destinacije, a za naredno putovanje prvi izbor će im biti upravo Crna Gora.

U kontekstu promocije poslovnog turizma, na sastancima je istaknuto da unaprijeđena hotelska ponuda, bogata kulturna baština i netaknuta priroda čine savršenu osnovu za organizaciju različitih vrsta poslovnih događaja, sa posebnim naglaskom na incentive (motivaciona) putovanja koje brojne kompanije organizuju za svoje zaposlene.

NTO učešćem na prestižnim sajmovima potvrđuje namjeru da nastavi sa praćenjem globalnih trendova i inovacija u turističkoj industriji, kako bi se Crna Gora visoka pozicionirala na mapi destinacija za organizaciju poslovnih događaja.

Izvršna direktorica agencije Eventors’s Lab, Ana Fernandes, iz Portugala poručila je da razmatra Crnu Goru kao destinaciju za organizaciju budućih događaja njene kompanije.

„Crna Gora je sjajna destinacija“, kazala je Fernandes.

Ona je navela da definitivno razmatra Crnu Goru za sljedeće putovanje i organizaciju događaja.

„Klijenti sve više traže nove destinacije, koje pored prirodnih ljepota nude i zanimljiva iskustva u kombinaciji sa kulturnim znamenitostima i održivim projektima, a Crna Gora ima mnogo toga da ponudi“, navela je Fernandes.

Još jedno značajno priznanje za Crnu Goru stiglo je sa prestižne ceremonije dodjele nagrada Conventa 2025, održane u Cankarjevom domu.

U kategoriji Boutique Meeting Hotels, nagradu je ponio Mamula Island Hotel, član Crnogorskog kongresnog biroa, što predstavlja još jednu potvrdu atraktivnosti zemlje kao ekskluzivne destinacije za poslovna putovanja.

Conventa već 17 godina predstavlja ključno mjesto susreta izlagača (kongresni biroi, hoteli, agencije, kongresni centri, profesionalni kongresni organizatori) iz evropskih zemalja sa profesionalnim organizatorima događaja iz cijelog svijeta. Ove godine okupila je preko 380 učesnika, a očekuje se da će učešće na ovoj berzi rezultirati održavanjem većeg broja događaja iz oblasti poslovnog turizma u Crnoj Gori u godinama koje slijede.

Da je učešće na ovom događaju značajno za Crnu Goru potvrdilo je učešće većeg broja izlagača iz naše zemlje, među kojima su Muzički centar Crne Gore, lokalna turistička organizacije Budve, hotelska grupacija Montenegro Stars – Splendid, Voco hotel Podgorica, hotel Ramada, Hyatt Regency Kotor Bay Resort, Avala Resort & Villas i The Chedi Luštica Bay, turističke agencije Montenegro Concierge, Monte Mare Travel i Explorer DMC.

