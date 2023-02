Predstavili detalje podrške lokalnim samoupravama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predstavili su danas lokalnim samoupravama detalje podrške u okviru Mjere 6 – Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu IPARD III programa, u cilju blagovremenog planiranja i implementacije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici opština, Zajednice opština i Evropske delegacije u Crnoj Gori.

Resorni ministar, Vladimir Joković, približio je prisutnima okvir podrške IPARD III programa i njegov značaj za budući razvoj ruralnih područja u Crnoj Gori, konkretno za podršku u okviru Mjere 6 – Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu, čiji će korisnici biti lokalne samouprave.

„Predstavnici Ministarstva su ovu aktivnost pokrenuli u cilju uspostavljanja modula saradnje sa predstavnicima lokalnih samouprava vezano za analizu stanja i mogućnosti realizacije Mjere 6, kao i prepoznavanja budućih izazova u implementaciji“, navodi se u saopštenju.

Joković je objasnio da se prihvatljive investicije za podršku odnose na investicije u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje infrastrukture potrebne za razvoj ruralnih područja, uključujući puteve, lokalni pristup putevima od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj, pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu, snabdijevanje električnom energijom iz održivih izvora, upravljanje otpadom i vodama, lokalni pristup priključcima za informacione tehnologije i komunikacije.

Na sastanku je ukazano na značajnu ulogu Zajednice opština Crne Gore i obaveze lokalnih samouprava u predstojećem procesu i ocijenjeno da je za uspješnu implementaciju neophodna potpuna uključenost i posvećenost svih dijelova sistema.

Generalna sekretarka Zajednica opštine Crne Gore, Mišela Manojlović, istakla je spremnost i izuzetnu posvećenost realizaciji mjere podrške kroz IPARD III program, navodieći da su i obezbjedili sredstva za pomoć za izradu projektne dokumentacije.

„Kao prvo, obezbijedili smo sredstva od oko pola miliona EUR, kojima možemo finansirati tehničku dokumentaciju za investicione projekte u vrijednosti do 400 hiljada EUR sa kojima opština aplicira za donatorska sredstva. Projekte veće vrednosti ćemo kofinansirati u istom iznosu“, objasnila je Manojlović.

Takođe, ocijenjeno je da je ovakav vid komunikacije odličan mehanizam za koncipiranje dalje saradnje u cilju realizovanja ovih investicija između Ministarstva i lokalnih samouprava.

Joković je pozvao sve prisutne da sagledaju stanje ruralne infrastrukture u svojim opštinama i da u okviru projekata objedine što više postojećih zahtjeva koji se odnose na investicije u ruralnu javnu infrastrukturu, kako bi se što više „spornih tačaka“ riješilo u okviru jednog projekta.

