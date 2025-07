Predložili izmjene i dopune Zakona o šumama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Socijalističke narodne partije (SNP), Bogdan Božović i Slađana Kaluđerović, predali su u skupštinsku proceduru Predlog izmjena i dopuna Zakona o šumama.

“Tim izmjenama želimo da ispravimo nepravdu prema hiljadama građana koji, iako posjeduju svu potrebnu i potpuno legalnu dokumentaciju, ne mogu obavljati ni sječu drva u sopstvenim šumama”, naveli su Božović i Kaluđerović u saopštenju.

Ključni problem, kako su rekli, leži u činjenici da je pravo na sječu zakonom vezano za privredno društvo za gazdovanje šumama koje još nije osnovano.

“Time su vlasnici privatnih šuma dovedeni u apsurdnu situaciju — imaju imovinu, imaju dozvole, ali nemaju mogućnost da je koriste. Ovakvo stanje građane ostavlja u pravnoj praznini, a mnoge porodice i bez ključnog izvora prihoda”, dodaje se u saopštenju.

Poslanici predloženim izmjenama traže da se, dok to društvo ne bude formirano, ovlašćenja u dijelu doznaka stabala za sječu u privatnim šumama prenesu na nadležni organ uprave.

“Na taj način omogućavamo vlasnicima da, kroz zakonitu proceduru, upravljaju svojom imovinom i obezbijede egzistenciju za sebe i svoje porodice”, rekli su Božović i Kaluđerović.

Te izmjene se tiču isključivo vlasnika privatnih šuma. One su, kako su poručili, jasna poruka da je SNP uz građane, da njihove probleme ne ignorišu, već ih rješavaju. Upravo zato će tražiti da se ovaj predlog zakona razmatra po hitnom postupku, jer život i prava ljudi ne smiju da čekaju.

“SNP ostaje dosljedna politici koja štiti običnog čovjeka, a ne interese privilegovanih i moćnih. Naš cilj je jasan — zakon koji služi narodu”, zaključuje se u saopštenju.

