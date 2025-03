Predlažu Vesnu Mihailović za senatorku DRI-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna revizorska institucija (DRI) bi mogla da dobije prvu senatorku, nakon što je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet odlučio da za tu funkciju predloži Vesnu Mihailović, zaposlenu u toj instituciji.

Odbor je na sjednici sa osam glasova odlučio da predloži Mihailović, prenosi Pobjeda.

Na ovaj konkurs, kojim bi trebalo da bude popunjeno mjesto sada predsjedavajućeg Senatom Nikole N. Kovačevića koji odlazi u penziju, prijavila se i Jadranka Delibašić koja nije dobila povjerenje poslanika.

O predlogu Odbora za imenovanje Mihailović, konačnu riječ daće poslanici na plenumu.

Predsjednik Odbora, Boris Mugoša, kazao je da će se potruditi da se ova tačka nađe na dnevnom redu prije petka, kada Kovačeviću zvanično prestaje mandat.

