Predlažu definisanje Sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska Vlada je utvrdila predlog amandmana na Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim se predlaže definisanje sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS).

Iz Vlade su kazali da se na taj način omogućava stvaranje mehanizma za sprečavanje nepravilnosti i prevara, odnosno efikasna zaštita finansijskih interesa Evropske unije (EU).

“AFCOS će obezbijediti koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti, kao i neposrednu saradnju sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara“, kazali su iz Vlade.

Oni su podsjetili da su usvojili informaciju o realizovanoj emisiji obveznica koje su emitovane na međunarodnom tržištu u 2020. godini.

U informaciji se navodi da je nakon svih sprovedenih aktivnosti i u Zakonu o završnom računu budžeta za 2020. godinu prikazan transfer u iznosu od 750 miliona EUR po osnovu emisije eurobord obveznica – dugoročne hartije od vrijednosti, za finansiranje budžeta i stvaranje fiskalne rezerve.

Kako se dodaje, priliv sredstava, po osnovu emisije, na račun državnog trezora evidentiran 16. decembra 2020. godine, iznosi 745.026.405 EUR.

“Konstatovano je da treba preispitati cjelokupan proces zakonitosti emisije obveznica, sa praćenjem toka novca na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, zbog sumnje na mogućnost zloupotreba i nezakonitog bogaćenja trećih lica, korišćenjem javnih finansija radi sticanja nezakonite dobiti”, kaže se u saopštenju.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da cjelokupnu dokumentaciju dostavi nadležnom državnom tužilaštvu.

Podsjeća se i da je Vlada danas usvojila Agrobudžet, kojim se, kako je saopšteno, stvaraju uslovi za punu primjenu odredbi zakona kojima su uređene mjere agrarne politike.

“U finansijskom iskazu agrobudžet za ovu godine iznosi 66.092.516 EUR, i to: iz budžeta Crne Gore za ovu godinu opredijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 44.725.016 EUR, iz donacija od 11.487.500 EUR i iz kreditnih sredstava od 9.880.000 EUR”, kaže se u dokumentu.

Dodaje se da se agrobudžetom izdvajaju sredstva za sistem direktnih plaćanja u oblasti stočarstva i biljne proizvodnje, intervencija na tržištu i za podršku mjerama ruralnog razvoja.

Navodi se da su sredstva obezbijeđena i za podršku opštim servisima u poljoprivredi, socijalne transfere seoskom stanovništvu, tehničku i administrativnu podršku implementaciji programa, institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore, ribarstvo, program fitosanitarnih mjera, program bezbjednosti hrane i program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja.

Na sjednici se Vlada upoznala sa informacijom Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom o davanju saglasnosti za sprovođenje hitnog postupka javne nabavke trajekata i prateće opreme za funkcionisanje istih.

“Tim povodom, Vlada je dala saglasnost Javnom preduzeću da sprovede hitan postupak javne nabavke za kupovinu ili zakup ukupno do šest trajekata i prateće opreme za njihovo funkcionisanje, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kako bi se obezbijedio kontinuiran i nesmetan prevoz trajektima na relaciji Kamenare – Lepetane”, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Uredbu o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti.

Kako se navodi, riječ je o najznačajnijem i najobuhvatnijem podzakonskom aktu za primjenu carinskog zakona koji će obezbijediti sprovođenje carinskih postupaka i carinskih formalnosti na carinskom području Crne Gore na isti način kao i u državama članicama Evropske unije (EU).

“Uredba je u najvećoj mjeri usaglašena sa relevantnim propisima EU i pozitivno će uticati na privredne subjekte putem pojednostavljenja, modernizacije i racionalizacije carinskih pravila i procedura”, rekli su iz Vlade.

Pojašanjava se da je predviđen prelazak na bespapirno poslovanje i potpuno elektronsko okruženje, uz korišćenje tehnika elektronske obrade podataka u svim carinskim postupcima, što će voditi skraćenju vremena za sprovođe procedura, a samim tim i smanjenju troškova poslovanja.

“Posebno su važne norme koje uređuju carinski status robe i nacionalni postupak tranzita u kontekstu pune implementacije novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema NCTS i pripreme za pristupanje konvenciji o zajedničkom tranzitu”, kazali su iz Vlade.

Na sjednici je usvojena informacija o realizaciji zaključka Vlade od 9. februara u vezi sa regulisanjem načina obračuna koncesione naknade za korišćenje hidroenergetskog potencijala.

Tim zaključkom zaduženo je Ministarstvo kapitalnih investicija da, u roku od 30 dana, pripremi i Vladi dostavi sporazume o metodologiji i formi obračuna koncesionih naknada kojim će biti definisani svi relevantni elementi njihovog obračuna, uvažavajući odredbe utvrđene ugovorima o koncesiji na osnovu kojih se obračunava koncesiona naknada.

Navodi se da je zaključak donijet zbog toga što je jedan broj proizvođača, vlasnika mini hidroelektrane, na osnovu Zakona o energetici, iskoristio mogućnost izlaska iz sistema podsticajnih mjera, odnosno najavilo prodaju električne energije na tržištu, bez prava na podsticajne mjere shodno ovom Zakonu.

Vlada je usvojila informaciju o Finansijskom sporazumu između Vlade i Evropske komisije o godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za ovu godinu i prihvatila tekst finansijskog sporazuma.

“Programom je predviđeno finansiranje godišnjeg akcionog plana za doprinos Paketu energetske podrške Zapadnom Balkanu za Crnu Goru u ovoj godini, u ukupnoj vrijednosti od 30 miliona EUR i u pitanju su bespovratna sredstava EU”, rekli su iz Vlade.

