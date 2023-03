Praznik mimoze jedan od najuspješnijih do sada

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Ovogodišnji Praznik mimoze je, nakon 16 dana tokom kojih je održano na desetine kulturnih, zabavnih, dječijih i sportskih događaja, završen u subotu i bio je, prema ocjeni organizatora, jedan od najuspješnijih do sada.

Organizatori su kazali da je ovaj 54. Praznik mimoze bio za pamćenje, baš kao i završnica najveće novske fešte.

Iz Opštine Herceg Novi su rekli da će atmosfera Praznika mimoze trajati u Herceg Novom još neko vrijeme. Programi odloženi zbog kiše, vesela dječja Cvjetna povorka i atraktivna trka karića Karotrc najavljeni su za naredni vikend, 11. i 12. marta, a potom slijedi i događaj Flower power 1. aprila.

Organizatori Praznika mimoze su Opština Herceg Novi, Javna ustanova kulture Herceg-fest i Turistička organizacija Herceg Novi. Prema njihovoj ocjeni, ovogodišnje izdanje manifestacije bilo je jedno od najuspješnijih do sada.

U subotu je Herceg Novim prodefilovalo oko 800 karnevalista, uslijedilo je tradicionalno spaljivanje krnevola Fjaka Južinovića, a potom sjajan koncert Tonija Cetinskog.

Šesti Mimozin karneval oborio je rekord po broju učesnika, kao i zemalja iz kojih dolaze. U Herceg Novi su stigli karnevalisti iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske, a prvi put i iz Italije i Grčke.

“Kapo karnevala poveo je povorku sa centralnog gradskog trga prema Igalu, gdje je publika pozdravila trombonjere, mažoretke, Gradsku muziku Herceg Novi i Mjesnu muziku Đenović. Prisutni su radoznalo i sa oduševljenjem ispratili nastupe 20 karnevalskih grupa koje su raznolikim, maštovitim i atraktivnim kostimima i tačkama donijeli radost, slavili život i prizvali dolazak proljeća”, navodi se u saopštenju.

Uslijedilo je Suđenje Krnevolu, Fjaku Južinoviću, optuženom za sve nevolje koje su Herceg Novi i njegove građane zadesile u protekloj godini, pomno praćeno od strane brojnih okupljenih građana i gostiju.

“Sud je Fjaka oglasio krivim po svim tačkama optužnice za krađu ključa grada i šipki iz Njegoševe ulice, pomjeranje kazaljki na Sahat kuli, incidente u “Jokinoj kužini”, uzurpaciju Doma zdravlja, slanje dojava o bombama u školama, za štrajk frizera i kidnapovanje glumca Mića Lalovića, te krađu Bolnice u Meljinama, državni udar, pokušaj pohare Instituta Igalo i sprečavanje drugog maskenbala, podmetanje požara tokom prošlog ljeta, kao i za uništenje crnogorskog svemirskog programa. Bahati i beskrupulozni Fjako, “zgubidan koji teroriše Herceg Novi, državu Crnu Goru, a i čitav region” po najstrožijoj kazni je spaljen na plaži Bijelo mulo”, rekli su iz hercegnovske Opštine.

Okupljeni su se potom uputili ka bini, gdje su ispratili nastup mažoretki i plesačica Kulturno-sportskog centra Diano, a potom sa ovacijama i snažnim aplauzom dočekali Tonija Cetinskog. Jedan od najnagrađivanijih i najpopularnijih regionalnih muzičara izveo je svoje starije i hitove novijeg datuma, kao i pjesme Džibonija i Olivera Dragojevića, praćen raspjevanom publikom.

“Novska publika je odlična. Zapamtio sam jako dobro scene iz prvih redova, publiku koja zna sve tekstove, šta čovjek može više poželjeti nego publiku koja učestvuje, dijeli i vraća emociju”, kazao je Cetinski osvrnuvši se na svoj posljednji koncert u Herceg Novom, takođe na Prazniku mimoze, 2017. godine.

On je poručio kroz osmijeh da ne valja praviti velike pauze.

“Valjalo bi da vas malo češće posjećujem, jer stvarno se svaki put nekako osjećam kao kod kuće”, dodao je Cetinski.

Direktorica Javne ustanove kulture Herceg-fest, Tatjana Ateljević, kazala je da misli da je ovo jedan od uspješnijih Praznika mimoze, jer su ljudi bili zadovoljni.

Ona je dodala da su, uprkos nekim greškama koje će poslužiti kao iskustvo i osnova za unaprijeđenje programa, programi bili uspješni, a komentari koje je do sada čula su pozitivni.

Ateljević ističe da je ove godine u programu bilo za svakoga po nešto.

“Park mimoze je bio osvježenje, ali bilo je puno koncerata, ja sam jako zadovoljna kako su prošle književne večeri, pozorišne predstave, bile su pune sale”, rekla je Ateljević.

Govoreći o planovima za jubilarni, 55. Praznik mimoze ocijenila je da treba raditi na obogaćivanju programa, a naročito sadržaja za djecu koji su veoma popularni.

U Turističkoj organizaciji Herceg Novi su prezadovoljni 54. Praznikom mimoze, kako programom, tako i posjetom.

Direktorica TO Herceg Novi, Milja Vitorović, kazala je da je program bio veoma sadržajan, što svi komentarišu.

“Zaista smatram da smo uradili dobru promociju u regionu, ne samo naše promocije u gradovima regiona, već sveukupno što je rađeno na marketingu. Rezultati su tu”, navela je Vitorović.

Kada je u pitanju broj gostiju, podaci pokazuju da je tradicionalno dobar bio prvi vikend, ali generalno je ove godine zabilježen daleko veći broj gostiju nego prethodnih.

“Prvog vikenda je bilo preko 30 hiljada gostiju, noćas nešto malo manje, ali struktura je otprilike ista kao i na samom početku Praznika. Definitivno prednjače gosti iz Srbije, zatim Republike Srpske, Sjeverne Makedonije, a tu je i Zapadna Evropa jer su nam hoteli još puni ili 80 odsto ispunjenosti”, kazala je Vitorović.

Kako je navela, iako je kiša omela održavanje Winter flower događaja, druga sedmica Mimoze ponudila je gostima fenomenalne kulturne programe, koncert Zvonka Bogdana, a klizalište i Park mimoze pokazali su se kao sjajna novina na festivalu.

Najavljujući događaj koji je zakazan za novi datum, 1. aprila, Vitorović je kazala da se nada da je ovo početak dugogodišnje saradnje sa Exit festivalom.

“Sam naziv događaja je promijenjen iz Winter flower u Flower power. Slavićemo dolazak proljeća, buđenje prirode. Upravo toga nam je nedostajalo kako bismo upotpunili taj predsezonski period i zapravo smanjili taj problem sezonalnosti”, poručila je Vitorović.

Zabava na 54. Prazniku mimoze počela je u Parku mimoze, gdje još večeras traju programi. Od 18 sati nastupiće Mustang, od 19 sati i 30 minuta Azra Tribute Band, a u 21 sat i 30 minuta bend Mjesni odbor koji je u subotu na takmičenju Picigin pobrao simpatije publike.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS