Pozvali Vladi da povuče odluku o raspisivanju tendera za zakup kupališta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Učesnici protesta ispred Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom pozvali su Vladu da povuče odluku o raspisivanju tendera za zakup kupališta i objekata u zoni morskog dobra, jer smatraju da je štetna po turistički sektor.

Protesno okupljanje građana nezadovoljnih posljednjim odlukama Vlade i Morskog dobra organizovale su u petak tri nevladine organizacije (NVO) – Udruženje zakupaca kupališta, Udruženje Ada Bojana i Udruženje restorana, piše Pobjeda.

Odluka Vlade o raspisivanju tendera za zakup kupališta i objekata u zoni morskog dobra izazvala je žestoke reakcije među bivšim zakupcima i privrednicima primorskih opština.

Portal Ul-info prenosi da je predstavnica Udruženja restorani Ada Bojana, Valentina Bogojević, kazala da se državni zvaničnici sjete Ulcinja samo kada im zafali novca.

„Našom obalom se upravlja iz Budve i kabineta ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Slavena Radunovića. Mi imamo gdje da uložimo novac u Ulcinj, a ne u Velje brdo“, rekla je Bogojević i dodala da će se protesti nastaviti organizovanjem blokada.

Prema riječima predstavnika Udruženja zakupaca plaža, Džavida Hodžića, cilj novih odluka, kojima se cijena zakupa povećava tri puta, je da se uništi privreda.

„Zato ovaj tender ne smije proći, jer će imati nesagledive posljedice po turizam“, naveo je Hodžić.

Isti je stav imala je i predstavnica NVO Ada Bojana, Dijana Pelinković, koja je pozvala Vladu da povuče netransparentne i štetne odluke.

Predsjednik Opštine Ulcinj, Genci Nimanbegu, smatra da je u pitanju pokušaj da se Ulcinjanima otme kora hljeba.

„Ovo je samo početak protesta i mi ćemo ovu bitku dobiti“, poručio je Nimanbegu.

Skupu su prisustvovali i potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Nikola Camaj, ministar javne uprave Marash Dukaj, predsjednik Opštine Tuzi Lindon Đeljaj, poslanici albanskih partija u državnom parlamentu i visoki funkcioneri lokalne samouprave.

Iz udruženja koja su organizovala proteste ranije su saopštili da se protive ishitrenoj odluci Vlade da putem elektronske sjednice raspiše tender za zakup kupališta i objekata u zoni morskog dobra, bez konsultacija sa lokalnim samoupravama i privrednicima.

Oni su naveli da odluka o drastičnom povećanju cijena zakupa do 300 odsto ugrožava poslovanje zakupaca, povećava cijene turističkih usluga i prijeti da uništi turistički sektor Ulcinja i Crne Gore, te dovodi u pitanje opstanak Ade Bojane kao prepoznatljive turističke destinacije, jer se zakupcima nameću nepodnošljivi finansijski uslovi.

„Ta odluka direktno ugrožava egzistenciju hiljada porodica koje žive od turizma, čineći Crnu Goru nekonkurentnom u odnosu na druge u regionu. U tenderima se briše kriterijum nekažnjivosti zakupaca, što otvara vrata licima iz kriminalnih struktura i dovodi u pitanje bezbjednost i kredibilitet crnogorskog turizma“, kazali su iz tih udruženja i tražili hitno povlačenje odluke, te vraćanje sistema zakupa u realne okvire.

Potpredsjednik Vlade za ekonomska pitanja i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, rekao je da bi bio sa građanima Ulcinja da ranije nije prihvatio da bude učesnik panela o bojkotu trgovačkih lanaca. On smatra da je problematičan način na koji se došlo do toga da se raspiše tender za plaže kojim se smanjuju bodovi za ranije zakupce.

„Ne mogu reći da je dobro ono što je loše. Ne možemo na elektronskoj sjednici Vlade donijeti tako značajnu odluku kako ćemo da raspolažemo morskim dobrom. Ne možemo sada u februaru to da radimo, to je trebalo u novembru ili decembru kako bi bilo vremena za pripremu. Ovo je za mene avanturizam“, poručio je Gjeloshaj.

On je dodao da se zbog 15 do 20 miliona EUR većih prihoda od zakupa ne može rizikovati milijarda na koju se računa od turizma.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objasnilo je da pravo učešća na tenderu imaju isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju.

„Zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlaśćeni predstavnici mogu preuzeti tendersku dokumentaciju sa sajta Morskog dobra ili neposredno u prostorijama preduzeća. Otkup dokumentacije se dokazuje originalnom uplatnicom koja mora biti sastavni dio ponude, uvezana sa ostalim njenim djelovima. Ponuda koja ne sadrži dokaz o otkupu dokumentacije neispravna je i neće biti predmet vrednovanja“, naveli su iz Morskog dobra.

Obavezna dokumentacija za učešće na tenderu, kada su u pitanju privredna društva, pravna lica i preduzetnike, prije svega podrazumijeva naziv i adresu, ponuđenu cijenu zakupa i izjavu o prihvatanju svih uslova i obaveza iz poziva i tenderske dokumentacije.

Iz Ministarstva turizma su kazali da odluka Vlade da usvoji izmjene i dopune Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od prošle do 2028. godina, odnosno raspiše novi tender za zakup crnogorskih plaža, predstavlja važan iskorak ka efikasnijem i održivijem upravljanju morskim dobrom, u interesu građana i privrede.

Iz tog resora podržali su Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i Morsko dobro, da uvedu red u tu oblast, te omoguće tržišnu utakmicu u kojoj svi imaju jednake šanse.

„Važno je usmjeriti aktivnosti ka podizanju kako kvaliteta usluge, tako i profita države. Jednako je važno obezbijediti fer uslove za sve potencijalne zakupce. Cilj je jačanje konkurentnosti i transparentnosti, što je ključno za dalji razvoj turističkog sektora i privrede u cjelini, a primjena standarda tržišne transparentnosti je i dio obaveza usklađivanja sa procedurama i standardima EU“, naveli su u saopštenju.

Oni su kazali da će nastaviti da podržavaju sve inicijative koje doprinose održivom razvoju, unapređenju turističke ponude i jačanju institucionalnog okvira u upravljanju prirodnim resursima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS