Pozvali podstanare da se prijave za raspodjelu subvencija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje podstanara Crne Gore pozvalo je sve podstanare u Glavnom gradu koji imaju sklopljen ugovor o zakupu da uredno predaju potrebnu dokumentaciju na konkursu za raspodjelu subvencija za podstanare.

„Postoji mogućnost da se kroz rebalans budžeta proširi broj korisnika subvencija i obuhvate svi oni koji ispunjavaju uslove“, navodi se u saopštenju.

Iz Udruženja su na sastanku sa predstavnicima Glavnog grada ukazali na to da će se ove godine prijaviti znatno veći broj podstanara nego ranijih godina.

„Takođe, podnijeli smo zahtjev da budemo dio komisije za raspodjelu sredstava kako bi se osigurala transparentnost i pravedna dodjela subvencija, ali i inicijativu za povećanje iznosa subvencija. Očekujemo da nadležni uvaže ove zahtjeve u interesu svih podstanara“, navodi se u saopštenju.

Oni su podsjetili da je i ove godine broj korisnika ograničen na svega 125 podstanarskih porodica.

„Iako smo uputili amandman kojim smo tražili da se od ukupnog budžeta Glavnog grada od 153 miliona EUR izdvoji barem milion EUR za subvencije, nijesmo naišli na razumijevanje i amandman je odbijen“, dodaje se u saopštenju.

Iz Udruženja su obavijestili podstanare da će svi oni kojima subvencije u visini od 100 EUR mjesečno budu odobrene, retroaktivno primiti sredstva za ovu godinu zbog kašnjenja raspisivanja konkursa. Ovo predstavlja možda jedinu povoljnost kašnjenja odluke o raspodjeli.

„Očekujemo da se konačno oglasi Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada, koji uporno ćuti na sve naše upite i ne odgovara direktno nama, već isključivo putem sredstava informisanja. Smatramo da je to pokušaj da se minimalizuje upornost i odlučnost Udruženja podstanara Crne Gore“, rekli su iz Udruženja.

Prema njihovim riječima, funkcije su prolazne, a udruženje će postojati još veoma dugo.

„Mnoge smo ispratili sa funkcija, a mi smo još tu i bićemo još dugo vremena“, navodi se u saopštenju.

Ukoliko dođe do neregularnosti u procesu raspodjele subvencija ili odbijanja prijava uprkos ispunjenju svih kriterijuma, Udruženje podstanara Crne Gore će zahtijevati da se Upravni sud izjasni i, po potrebi, poništi nepravedne odluke.

„Pozivamo sve podstanare da se aktivno uključe, podnesu prijave i prate dalji razvoj situacije. Udruženje će nastaviti da se bori za prava podstanara i veću podršku od nadležnih institucija“, zaključuje se u saopštenju.

