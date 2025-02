Pozvali građane da u petak bojkotuju svaki vid trgovine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Alternativa Crna Gora pozvala je sve građane da u petak, kada se održava Svjetski ekonomski blackout, bojkotuju svaki vid kupovine.

Oni su dodali da je bojkot trgovačkih lanaca, koji je prije mjesec počeo u Hrvatskoj, nakon čega je Crna Gora slijedila njihov primjer, a zatim i ostale države na Balkanu, sada konačno primjer izražavanja nezadovoljstva na globalnom nivou.

“U petak, globalnom bojkotu pridružiće se i Sjedinjene Američke Države (SAD), kao i mnoge evropske države, Rumunija, Slovačka i Bugarska. Informacije o bojkotu se šire toliko brzo, da očekujemo da tog dana gotovo polovina svjetskih država bojkotuje, odnosno izrazi nezadovoljstvo, prema sve većoj zaradi bogatih, odnosno sve težem životu običnog čovjeka”, navodi se na Facebook stranici Alternativa Crna Gora.

Alternativa Crna Gora, u saradnji sa organizacijama iz Srbije i Hrvatske, priključuje se tom bojkotu i poziva sve građane Crne Gore da u petak bojkotuju svaki vid kupovine.

“Tog dana, neka u Crnoj Gori i cijelom svijetu bude poslata jasna poruka – da građani donose odluke”, rekli su iz Alternativa Crna Gora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS