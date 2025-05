Poznati dobitnici u prvom kolu nagradne igre Kupujmo naše

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Privrednoj komori (PKCG) je danas organizovano izvlačenje dobitnika prvog kola nagradne igre Kupujmo naše.

Iz PKCG je saopšteno da je nagradna igra počela 2. aprila i trajaće do 1. jula, a za cilj ima da podrži domaće proizvođače i kod građana podigne svijest o značaju kupovine domaćih proizvoda.

“U kutiji za izvlačenje dobitnika prvog kola našli su se svi fisklni računi koje su građani ostavili u namjenskim kutijama širom Crne Gore ili poslali poštom od 2. do 30. aprila. Građani su mogli da ubace neograničeni broj računa, a da bi fiskalni račun bio validan za ovu nagradnu igru, na njemu moraju biti najmanje tri proizvoda crnogorskih proizvođača”, navodi se u saopštenju.

Nagradni fond za prvo kolo su pet vaučera od hiljadu EUR za hotelske usluge u malim crnogorskim hotelima: hotel Poseidon u Budvi, mali hotel Capitano Kamenari, mali hotel Palata Venezia u Ulcinju, hotel Monte Rosa, Ivanova korita i mali hotel SOA, Žabljak, zatim 20 poklon paketa domaćih proizvoda u vrijednosti od 200 EUR, 20 paketa porodičnih godišnjih ulaznica, sa četiri ulaznice u paketu, za nacionalne parkove i deset paketa ulaznica sa četiri ulaznice u paketu, za vožnju žičarom Kotor – Lovćen.

“Ukupno, u prvom kolu, dodijeljene su 55 nagrade, a dobitnici su iz svih krajeva Crne Gore. Imena dobitnika nagrada prvog kola biće objavljena na web sajtu www.komora.me i u svim štampanim medijima, sjutra”, navodi se u saopštenju.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, rekla je da je nagradna igra Kupujmo naše organizovana u cilju podizanja svijesti o značaju kupovine proizvoda crnogorskih proizvođača, kako bi podržali rast crnogorske ekonomije, ali i motivisali građane da kupuju domaće proizvode.

“Ako deset EUR potrošimo na kupovinu domaćih proizvoda, osam EUR ostaje u Crnoj Gori, dok ako deset EUR potrošimo za kupovinu uvoznih proizvoda, u Crnoj Gori ostaje svega dva EUR”, podsjetila je Drakić.

Ona je kazala da je nagradni fond takođe koncipiran na način da podrži crnogorsku ekonomiju i da sve ostane u našoj zemlji, od boravka u malim crnogorskim hotelima, paketa domaćih proizvoda, do godišnjh karti za Nacionalne parkove Crne Gore i karto za vožnju žičarom Kotor-Lovćen.

“Nagradna igra traje do 1. jula, drugo kolo je u toku, pa koristim priliku da pozovem građane da se priključe i učestvuju u nagradnoj igri”, kazala je Drakić.

Izvlačenje nagrada nadgledala je tročlana komisija koju su činili predsjednik Bojan Jovović i članice Slavica Pavlović i Katarina Gojković.

Sistem izvlačenja dobitnika organizovan je metodom fizičkog izvlačenja računa iz kutije u kojoj su prikupljeni svi računi za određeno kolo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS