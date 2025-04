Poznati dobitnici Top Business Montenegro Awards 2025

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru Top Business Montenegro Awards 2025 biće dodijeljena 22 priznanja za najuspješnija crnogorska preduzeća.

Top Business Montenegro inicijativa uspješno je završila rangiranje najuspješnijih crnogorskih preduzeća koja su dostavila ispravne finansijske izvještaje za prošlu godinu i ispunila standarde kvaliteta.

„Na osnovu ostvarenih rezultata, biće dodijeljena 22 priznanja u okviru Top Business Montenegro Awards 2025 i to četiri prema veličini preduzeća, 15 za ključne djelatnosti privrede, te tri specijalna priznanja – za najveću neto dobit, najvećeg poslodavca i najbolje novoosnovano preduzeće“, navodi se u saopštenju.

U kategoriji velikih kompanija, priznanje za poslovne prihode osvojila je Elektroprivreda (EPCG).

Među srednjim preduzećima istakla se Coca-Cola Hellenic Bottling Company Crna Gora, dok je u kategoriji malih preduzeća nagrađena Pearl Executive Aviation. Priznanje za najbolje mikro preduzeće pripalo je budvanskoj kompaniji BTA.

U ključnim djelatnostima prvonagrađeni su Voli Trade, Portonovi Hospitality Management Company, Panevivo Podgorica, Azmont Investments, CMM Budva, Ernst & Young Montenegro, Bemax, Meso-Promet, Rudnik uglja, Mtel, Comtrade Distribution, EPAM Systems Montenegro, Jugopetrol, Glosarij, Poliklinika Moj Lab.

Priznanje za najvećeg poslodavca dobila je kompanija IDEA-CG Podgorica, za najbolje novoosnovano preduzeće Premium Business Montenegro, dok je priznanje za najveću neto dobit osvojio Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES).

Svečana dodjela priznanja TBM Awards 2025 biće organizovana početkom juna, uz prisustvo predstavnika institucija, poslovne zajednice i medija.

Inicijativu Top Business Montenegro pokrenula je Agencija za kreativne komunikacije BI Communication, uz podršku prvog crnogorskog provajdera poslovnih informacija BI Consulting.

Projekat se realizuje u saradnji sa Privrednom komorom (PKCG) i pod pokroviteljstvom Crnogorske komercijalne banke (CKB).

Svi rezultati biće objavljeni u specijalnom izdanju poslovnog časopisa Top Business Montenegro, koje uskoro izlazi.

