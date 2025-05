Poziv za preduzeća za unapređenje konkurentnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja pozvalo je mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede.

Platforma za podnošenje prijava će biti otvorena sjutra u deset sati.

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede predviđeno je sprovođenje tri programske linije finansijske i nefinansijske podrške, koje obuhvataju podršku proizvodnim kapacitetima u prehrambrenoj industriji, ženskom preduzetništvu i zdravstvenom održivom razvoju.

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 3,5 miliona EUR, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške, definisani pojedinačnim programskim linijama.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 23. jun do 15 sati, a za podnošenje finalnih izvještaja/zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti, 15. novembar do 15 sati, osim ukoliko nije drugačije definisano u okviru pojedinačne programske linije.

Ministarstvo je objavilo i javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava kroz Program za razvoj i promociju zanatstva i pozvalo sve zanatlije da se prijave.

Ključni cilj Programa je podsticanje razvoja crnogorskih zanata kroz pružanje finansijske podrške koju obezbjeđuje Ministarstvo, a koja je namijenjena za nabavku opreme, alata i repromaterijala namijenjenih za obavljanje zanatske djelatnosti.

Takođe, cilj Programa, koji se sastoji iz tri komponente, je da podstakne neregistrovane zanatlije da se registruju odnosno, da svoje poslovanje uvedu u legalne tokove poslovanja.

Ukupan budžet za realizaciju Programa iznosi 300 hiljada EUR.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva za učešće u Programu je 1. oktobar, a za dostavljanje završnog izvještaja o realizovanoj aktivnosti sa pratećom dokumentacijom 1. novembar.

Detaljnije informacije mogu se naći u javnim pozivima koji su objavljeni na sajtu Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS