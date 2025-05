Poziv za podršku ženskom preduzetništvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prijestonica Cetinje pozvala je preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa, sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji grada, da se do 19. maja prijave na javni poziv za raspodjelu sredstava opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu.

Ukoliko žena, podnosilac prijave, nema registrovanu djelatnost, a sredstva budu odobrena, mora svoju djelatnost registrovati shodno Zakonu o privrednim društvima, ili na način definisan pravilima djelatnosti kojom namjerava da se bavi, najkasnije do dana potpisivanja ugovora.

Sredstva predviđena budžetom Prijestonice za ovu godinu, raspodijeljuju se na sufinansiranje programa i planova kojima se podstiče razvoj turizma, zanatstva i fizičke kulture i sporta.

Ukupno opredijeljena budžetska sredstva za podršku iznose 20 hiljada EUR.

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava po biznis planu ne može iznositi više od dvije hiljade EUR.

Detaljnije informacje mogu se naći u javnom pozivu koji je objavljen na sajtu Prijestonice.

