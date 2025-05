Poziv za izbor izvođača radova na modernizaciji rezervoara za naftne derivate

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike i rudarstva raspisalo je danas javni poziv za izbor izvođača radova na adaptaciji i modernizaciji državnih rezervoara za skladištenje naftnih derivata.

Ministarstvo je pozvalo sve kvalifikovane kompanije da se prijave i time doprinesu realizaciji ovog značajnog projekta, koji ima ključnu ulogu u unapređenju energetske sigurnosti i razvoja zemlje.

Rezervoari oznake R-11, R-12 i R-18, ukupnog kapaciteta 17,6 hiljada metara kubnih, nalaze se na terminalu u Luci Bar i namijenjeni su skladištenju obaveznih rezervi naftnih derivata.

Planirani period za izvođenje radova je devet mjeseci.

Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 1,8 miliona EUR, a finansiraće se sredstvima direktne budžetske podrške Evropske komisije (EK) Crnoj Gori, usmjerene na prevazilaženje energetske krize.

“Ova aktivnost predstavlja dio obaveza koje proizilaze iz Poglavlja 15 – Energetika, s ciljem osiguranja stabilnog i sigurnog snabdijevanja naftom i naftnim derivatima”, rekli su iz Ministarstva.

Iz tog resora su podsjetili da je Skupština nedavno ponovo usvojila Zakon o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima, kojim se definiše obaveza formiranja rezervi naftnih derivata u količini koja pokriva tromjesečnu potrošnju, kao i postupci za rješavanje poremećaja u snabdijevanju.

“U skladu s tim, tokom ove i naredne godine planirano je formiranje gotovo dvije trećine propisanih strateških rezervi, čime Crna Gora dodatno jača svoj energetski sektor i osigurava potrebnu infrastrukturu za stabilno snabdijevanje naftnim derivatima u skladu sa standardima Evropske unije (EU)”, dodali su iz Ministarstva.

Ovaj projekat, kako su objasnili, ima ključnu ulogu u jačanju energetske stabilnosti, sigurnosti i nezavisnosti Crne Gore.

“Njegova realizacija doprinosi otpornosti zemlje na energetske krize i osigurava stabilno funkcionisanje privrede i zaštitu interesa građana. Jačanjem energetske infrastrukture, Crna Gora gradi temelje za sigurnu i održivu budućnost, u skladu sa evropskim standardima”, dodaje se u saopštenju.

