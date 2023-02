Poziv za deep-tech start up-ove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, u okviru projekta Evropske mreže preduzetništva /Enterprise Europe Network/ promoviše poziv u sklopu X2.0 projekta, koji ima za cilj da podrži 50 deep-tech start up-ova u njihovom unapređivanju.

Poziv ima za cilj da se podrže start up-ovi kako bi postali budući tehnološki lideri u Evropi, tako što će obezbijediti usluge koje su im prilagođene, orjentisane na potrebe i fokusirane na tržišni rast.

“U okviru projekta biće uspostavljen X2.0 Impact Hub koji će činiti 350 validiranih Impact Builder-a, odnosno eksternih pružaoca usluga, koji su u mogućnosti da isporuče usluge start up-ima širom Evrope (pristup finansijama, komercijalne strategije, tehničke konsultacije i pravne aktivnosti)”, navodi se u saopštenju.

Tokom dvije godine, projekat će plasirati 1,5 miliona EUR u vaučerima, u vrijednosti od 30 hiljada EUR svakom start up-u, čime će platiti usluge Impact Builder-a.

U okviru projekta biće objavljeno pet tematskih poziva za selekciju start up-a u oblastima proizvodnja i cirkularna ekonomija, Agritech, HealthTech i BioTech, pametni gradovi i održivi razvoj, kao i Data i AI.

Prvi poziv za preduzeća u okviru proizvodnje i cirkularne ekonomije je već raspisan.

U pozivu se na pitanje zašto se prijaviti navodi da su usluge zasnovane na potrebama i skaliranje u maksimalnom iznosu od 20 hiljada EUR, 1-on-1 mentorstvo sa stručnjacima iz oblasti potreba u minimalnom iznosu od pet hiljada EUR, a pristup velikim start up i investitorski orijentisanim manifestacijama, izložbama i sajmovima takođe u iznosu od pet hiljada EUR.

