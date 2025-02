Poziv turističkoj privredi za marketing analize i mjerenje online reputacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) pozvala je sve zainteresovane subjekte iz oblasti turizma, ugostiteljstva i srodnih djelatnosti da se prijave za učešće u projektu integrisanog upravljanja kvalitetom destinacije, koji je otvoren do kraja februara.

„Ovaj projekat predstavlja značajnu inicijativu usmjerenu na unapređenje kvaliteta usluga u sektoru turizma, jačanje prepoznatljivosti Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije, te pružanje podrške privrednim subjektima u poboljšanju njihovog tržišnog pozicioniranja“, navodi se u saopštenju.

Kroz implementaciju tog programa, turistički i ugostiteljski subjekti dobijaju mogućnost da unaprijede svoje poslovanje na osnovu relevantnih analiza i preporuka stručnjaka.

U okviru ovog projekta, NTO, između ostalog, omogućava besplatnu analizu online reputacije sa ocjenom kvaliteta.

„Ova analiza pruža detaljan uvid u percepciju turista i korisnika turističkih usluga, omogućavajući subjektima da razumiju kako ih posjetioci doživljavaju. Na osnovu prikupljenih podataka i ključnih preporuka, učesnici će dobiti smjernice za unapređenje kvaliteta svojih usluga i poboljšanje poslovanja“, rekli su iz NTO.

Detaljne informacije o uslovima i načinu prijave dostupne su na linku https://www.montenegro.travel/poziv-za-prijavu-online-reputacija-sa-ocjenom-kvaliteta.

NTO omogućava i besplatnu marketing analizu poslovanja.

„Ova analiza ima za cilj optimizaciju marketinških aktivnosti i poboljšanje promocije turističkih subjekata. Na osnovu rezultata analize, učesnici će moći da prilagode i poboljšaju svoje marketinške strategije, čime će povećati svoju vidljivost i konkurentnost na tržištu“, navodi se u saopštenju.

Iz NTO su rekli da marketing analiza obuhvata analizu predstavljanja ponude na Google Mapsu, stranicama TripAdvisor, Facebook i Instagram, TikTok, YouTube kanalu, vlastitom website-u, te na stranicama Booking.com i Airbnb.com.

Više informacija o uslovima i načinu prijave dostupno je na linku https://www.montenegro.travel/poziv-za-prijavu-za-dobijanje-besplatne-marketing-analize.

„Pozivamo sve zainteresovane subjekte da iskoriste ovu jedinstvenu priliku i prijave se za učešće u projektu do 28. februara“, rekli su iz NTO.

Za dodatne informacije, kontaktirati NTO putem zvanične web stranice www.montenegro.travel ili putem e-mail adrese [email protected].

