Pozitivan uticaj EXPO 2025 na Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uticaj EXPO 2025 na Crnu Goru biće veoma pozitivan, pružajući mogućnosti za podsticanje turizma, privlačenje stranih investicija, unapređenje industrijskog razvoja, promociju zelenih tehnologija i privrednog rasta, kao i njegovanje prosperitetne ekonomije, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

“Ovo je snažan korak ka uspostavljanju Crne Gore kao ključnog regionalnog igrača u podsticanju ekonomskog procvata, promovisanju inovacija, poboljšanju životnog standarda i otvaranju vrata mnoštvu mogućnosti koje će doprinijeti razvoju zemlje”, naveo je Gjeloshaj povodom obilježavanja Nacionalnog dana Crne Gore na EXPO 2025 u Osaki.

Gjeloshaj je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, kazao da je konkretan dokaz njihove posvećenosti zajedničkom uspjehu na EXPO 2025 i prisustvo crnogorske delegacije na čelu sa predsjednikom Vlade Milojkom Spajićem na proslavi Nacionalnog dana, kao i predstojeći Biznis forum crnogorskih i japanskih privrednika.

