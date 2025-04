Povoljni investicioni krediti za razvoj turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvojna banka Crne Gore (RBCG) ponudila je povoljno finansiranje za razvoj turizma uz fiksne kamatne stope od samo 3,7 odsto do 4,9 odsto i duže rokove otplate.

Iz RBCG su naveli da investicioni krediti za razvoj turizma, hotelijerstva i ugostiteljstva omogućavaju preduzetnicima i kompanijama unapređenje infrastrukture, izgradnju novih objekata i poboljšanje ponude.

Prednosti investicionih kredita su finansiranje izgradnje, renoviranja i opremanja – hotela, apartmana, restorana i drugih turističkih i ugostiteljskih objekata, kao i unapređenje poslovanja uz mogućnost finansiranja do 30 odsto obrtnih sredstava.

Prednosti se odnose i na mogućnost grejs perioda i sezonskog načina otplate, prilagođenog ritmu poslovanja, kao i mogućnost prijevremenog vraćanja bez naknade, djelimično ili u cjelosti.

Program je, kako se precizira, osmišljen da omogući ulaganja u osnovna sredstva poput građevinskih objekata, opreme, nematerijalne imovine, kao i obrtnih sredstava, s ciljem unapređenja kvaliteta turističke ponude i održivog korišćenja turističkih resursa.

“Bilo da ste hotelijer, ugostitelj ili vlasnik turističkog sadržaja, sada je pravo vrijeme da unaprijedite svoju ponudu i povećate profitabilnost”, rekli su iz RBCG.

Kreditna linija je namijenjena svim privrednim društvima i preduzetnicima. Zainteresovani korisnici mogu dobiti sredstva čak do deset miliona EUR.

“Ovaj program je posebno važan za sektore koji se suočavaju sa izazovima finansiranja investicija, kao i za one koji žele unaprijediti svoju ponudu i infrastrukturu. Gradimo budućnost turizma uz atraktivne uslove”, zaključuje se u saopštenju.

