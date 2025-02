Povezivanje Crne Gore i Rumunije preko asocijacija opština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Rumunija imaju tradicionalno dobre prijateljske odnose, a saradnja dvije države sve više se odražava i na lokalnom nivou, ocijenjeno je na sastanku generalne sekretarke Zajednice opština Crne Gore Mišele Manojlović i rumunskog ambasadora Viorela Ardeleanua.

Kao rezultat te saradnje, Asocijacija rumunskih opština je, posredstvom Ambasade Rumunije u Crnoj Gori, uputila zvaničan poziv Zajednici opština za studijsku posjetu i učešće na događaju Pametni grad 2025: Povezivanje Crne Gore i Rumunije, od 24. do 27. februara ove godine u Rumuniji.

Na sastanku sa Manojlović, Ardeleanu je istakao da je cilj posjete podsticanje saradnje i razmjene znanja o inovacijama i praksama u oblasti pametnih gradova.

“Glavni fokus posjete biće razmjena iskustava u oblasti uticaja opština na zakonodavne procese i jačanje partnerstava između lokalnih i centralnih vlasti u pripremi efikasnih pravnih okvira, promocija decentralizacije i unapređenje autonomije lokalnih vlasti, podsticanje održivog razvoja, unaprijeđenje e-uprave i strategija digitalizacije, privlačenje sredstava EU fondova, kao i inovacije u urbanističkom planiranju”, navodi se u saopštenju ZOCG.

Manojlović je izrazila zahvalnost na inicijativi koja je prilika za razmjenu dobrih praksi i istakla da je zainteresovanost crnogorskih opština za ovu posjetu na veoma visokom nivou, posebno kada se ima u vidu da teme koje su planirane agendom i iskustva rumunskih jedinica lokalne uprave mogu biti od velike koristi za naše opštine.

“Parnerstvo jedinica lokalne samouprave dvije države pruža potencijale za obje strane, što će se samo učvrstiti predstojećom posjetom”, zaključeno je na sastanku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS