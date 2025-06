Povezati poslovne zajednice Crne Gore i Kirgistana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije iz Kirgistana zainteresovane su za crnogorsko tržište, zbog čega je važna institucionalna podrška u procesu otvaranja novih kanala saradnje, ocijenjeno je na sastanku u Privrednoj komori (PKCG).

Potpredsjednik PKCG, Pavle D. Radovanović, sastao se sa počasnim konzulom Crne Gore u Kirgistanu, Beknazarom Asanovim, kako bi razgovarali o unapređenju ekonomske saradnje dvije zemlje.

Iz PKCG je saopšteno da su u fokusu razgovora bile mogućnosti za intenziviranje trgovinske razmjene, kao i razvoj zajedničkih projekata u oblastima turizma, energetike, poljoprivrede i informacionih tehnologija.

Radovanović je izrazio zadovoljstvo zbog izraženog interesa kompanija iz Kirgistana za crnogorsko tržište i naglasio važnost institucionalne podrške u procesu otvaranja novih kanala saradnje.

„Otvaranje kancelarije počasnog konzulata u Biškeku u septembru može biti dobra prilika za uspostavljanje kontakata i razmjenu informacija, koje će uticati na unapređenje ekonomskih odnosa dvije zemlje”, saopštio je Radovanović.

Asanov je istakao da ima izuzetnu čast što je počasni konzul tako lijepe zemlje kakva je Crna Gora.

„Uzimajući u obzir ljepote Crne Gore, siguran sam da će već u narednoj godini biti značajan broj turista iz Kirgistana“, poručio je Asanov, ističući spremnost da kao počasni konzul doprinese povezivanju poslovnih zajednica dvije zemlje.

Tokom sastanka, među izazovima koje treba riješiti posebno su istaknuti avio-dostupnost i vizni režim.

