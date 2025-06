Povezanost Tivta sa Dubaijem otvara vrata turistima iz Dubaija i Bliskog istoka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) u saradnji sa avio-kompanijom Flydubai, ambasadom Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i turističkom privredom organizovala je vebinar za turističke agente sa tržišta UAE.

Vebinar je održan u srijedu u cilju upoznavanja agenata sa turističkom ponudom Crne Gore, a povodom avio linije Dubai-Tivat-Dubai, na kojoj će flydubai saobraćati četiri puta sedmično, u periodu od 4. juna do 6. septembra ove godine.

„U skladu sa aktuelnom promotivnom kampanjom, vebinar pod nazivom Montenegro’s Call for Adventure – Uncover your wild side, bio je prilika da se predstave prednosti Crne Gore kao turističke destinacije, glavne atrakcije, kulturno nasljeđe, nesvakidašnja priroda, luksuzni hoteli, kao i mogući aranžmani, sa fokusom na porodični odmor“, navodi se u saopštenju.

Na poziv kompanije Flydubai, vebinaru, koji je organizovan u formi online prezentacije, prisustvovalo je blizu 100 turističkih agenata iz UAE, koji su imali priliku da se upoznaju sa potencijalima Crne Gore kao atraktivne destinacije za odmor.

Prezentaciju su otvorili predstavnici kompanije Flydubai, koji su predstavili svoju kompaniju i tačan raspored letjenja do Crne Gore, ponedjeljkom, srijedom, petkom i subotom, njihovim avionom Boing 737 max.

Uslijedilo je upoznavanje sa turističkom ponudom, te je direktorica Crnogorskog kongresnog biroa u okviru NTO, Aleksandra Maksimović, predstavila ukupnu ponudu destinacije, a Isidora Dabović iz Ambasade Crne Gore u UAE je objasnila važeći vizni režim za boravak državljana i rezidenata UAE u Crnoj Gori.

Tokom događaja, predstavnici agencija i luksuznih hotela, sertifikovani članovi Crnogorskog kongresnog biroa, imali su priliku da prezentuju ponudu, predlože moguće itinerere za porodični odmor.

Viši potpredsjednik za komercijalne operacije i e-trgovinu u kompaniji Flydubai, Jeyhun Efendi, rekao je da je aviokompanija uspostavila letove ka Tivtu još u novembru 2017. godine.

Prema njegovim riječima, od tada bilježe konstantnu potražnju putnika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a Tivat je postao veoma popularna destinacija u okviru ljetnjeg sezonskog reda letjenja, zahvaljujući slikovitom pejzažu i raznovrsnim mogućnostima za odmor.

“Tivat se ovog ljeta opslužuje sa četiri leta sedmično, nudeći putnicima iz Dubaija, Bliskog istoka i Jugoistočne Azije udobno i praktično putovanje do ove destinacije. Radujemo se što ćemo nastaviti da podstičemo interesovanje za putovanja ka ovom gradu i omogućiti većem broju ljudi da istraže crnogorsko primorje – ne samo iz UAE, već i iz Indije, Filipina, Saudijske Arabije i Singapura“, rekao je Efendi.

On je naveo da su od osnivanja, posvećeni širenju mreže, otvaranju nedovoljno povezanih destinacija i omogućavanju slobodnog protoka robe i turizma.

„Danas letimo ka više od 135 destinacija u 58 zemalja i povezali smo Dubai sa 35 destinacija širom Evrope, uključujući i Tivat u Crnoj Gori”, dodao je Efendi.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, istakla je značaj direktne avio-linije za turistički promet sa tržišta Bliskog istoka.

„Tržište Bliskog istoka spada u red značajnih van-evropskih tržišta za Crnu Goru, a direktan let iz Dubaija predstavlja krucijalnu kariku ka jačanju prepoznatljivosti destinacije i privlačenju turista sa tog tržišta. Posebno nas raduje veliko interesovanje koje su agenti iz UAE pokazali tokom vebinara, što jasno ukazuje da prepozaju potencijal Crne Gore i mogućnosti koje nudi kao luksuzna, dinamična, autentična i sve atraktivnija destinacija za ovu ciljnu grupu“, navela je Tripković Marković.

Ona je rekla da vjeruju da će uloženi napori značajno doprinijeti većem broju dolazaka turista iz UAE, ali i nastavku jačanja ekonomskih i kulturnih poveznica između dvije zemlje.

„NTO će nastaviti da razvija saradnju sa kompanijom Flydubai, sa ciljem dalje promocije naše zemlje kao destinacije koja nudi jedinstveno iskustvo i visok kvalitet usluge“, kazala je Tripković Marković.

NTO će i u narednom periodu nastaviti sa promotivnim aktivnostima na tržištu Bliskog istoka, sa ciljem daljeg povećanja turističkog prometa i pozicioniranja Crne Gore kao atraktivne destinacije za turiste iz ovog regiona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS