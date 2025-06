Povećana proizvodnja ruda i koncentrata aluminijuma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kuglični ležajevi, zavarene rešetke, armaturne mreže i ograde napravljene od žice, svjež beton i rude i koncentrati aluminijuma zabilježili su u prošloj godini rast proizvodnje u odnosu na 2023, pokazuju podaci Monstata.

U Monstatovom istraživanju industrijske proizvodnje (PRODCOM) za prošlu godinu navodi se da su kuglični ležajevi zabilježili rast proizvodnje 27,7 odsto, a zavarene rešetke, armaturne mreže i ograde napravljene od žice 22,2 odsto.

Rast proizvodnje svježeg betona iznosio je 16,4 odsto, a ruda i koncentrata aluminijuma 15,8 odsto.

Pad proizvodnje u prošloj godini u odnosu na 2023. zabilježili su ljekovi koji sadrže peniciline, streptomicine ili njihove derivate 12,7 odsto, bitumenske mješavine (vruće asfaltne mase) 15,6 odsto, svježe ili rashlađeno svinjsko meso, trupovi ili polutke 24,9 odsto i sirovi aluminijum, nelegirani 31,6 odsto.

Iz Monstata su kazali da je industrijska proizvodnja jedan od najvažnijih indikatora i služi kao osnova za donošenje odluka u oblasti ekonomije.

Istraživanje industrijske proizvodnje usklađeno je sa regulativom 3294/91 i primjenjuju se koncepti i definicije propisani ovom regulativom, što obezbjeđuje uporedivost podataka.

Statistika industrijske proizvodnje se prikazuje godišnje i zasniva se na statističkoj klasifikaciji PRODCOM listi koja obuhvata veliki broj proizvoda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS