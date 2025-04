Pouzdano partnerstvo Crne Gore i Turske u službi zajedničkog napretka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Turska imaju izvanredne perspektive za realizaciju zajedničkih projekata, koji će u narednom periodu doprinijeti sveukupnom ekonomskom razvoju i jačanju partnerskih odnosa između dvije zemlje.

Ministarka javnih radova Majda Adžović sastala se danas sa ambasadorom Turske u Crnoj Gori Barišom Kalkavanom, kojeg je upoznala sa ciljevima i nadležnostima novoformiranog resora kojim rukovodi, naglašavajući da je njegovo uspostavljanje važan korak ka efikasnijem planiranju i sprovođenju projekata od strateškog značaja.

„U tom kontekstu, posebno je istakla značaj privrednog razvoja i bolje povezanosti Crne Gore kao ključnih prioriteta Vlade“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Kalkavan je izrazio zadovoljstvo zbog dinamike bilateralnih odnosa i informisao da u Crnoj Gori trenutno posluje oko deset hiljada turskih kompanija, od kojih se značajan broj bavi građevinskim sektorom.

On je posebno naglasio da je turizam snažan razvojni resurs Crne Gore, čiji se potencijal dodatno može unaprijediti kroz strateške investicije.

Takođe, istakao je i poljoprivredu kao bitan dio za razvoj Crne Gore.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti infrastrukture i strateških investicija.

Razgovarano je i o mogućoj saradnji u oblastima od strateškog značaja za Vladu, kao što su putna infrastruktura, aerodromi i barska luka.

Sagovornici su se saglasili da postoji visok stepen uzajamnog razumijevanja i spremnosti za dalju saradnju.

