Potrošači ostvarili dobit od 4,96 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekti Elektroprivrede (EPCG) 3000+/500+ i 5000+ su u periodu od 1. aprila prošle godine do kraja marta donijeli ukupnu dobit potrošačima od 4,96 miliona EUR.

Iz EPCG je saopšteno da je do sada uključeno preko sedam hiljada korisnika, a za 6,29 hiljada su urađeni atesti, odnosno već proizvode električnu energiju.

Ukupna proizvodnja u periodu od 1. aprila prošle godine do kraja marta ove godine iznosila je 48,68 miliona kilovat sati (kWh).

„Ovi rezultati donijeli su ukupnu dobit potrošačima od 4,96 miliona EUR, što predstavlja prosječnu godišnju uštedu od 788,41 EUR po potrošaču“, navodi se u saopštenju.

Pored toga, 3,91 hiljada korisnika ostvarila je pravo da im EPCG isplati iznos od 593,77 hiljada EUR što, u prosjeku, predstavlja 151,94 EUR po korisniku.

„Zahvaljujući razlici između tržišne cijene električne energije na berzi od 116,17 EUR po megavat satu (MWh) i garantovane cijene u Crnoj Gori od 45 EUR po MWh, EPCG je ostvarila dobit od 3,46 miliona EUR“, precizira se u saopštenju.

Iz kompanije su rekli da ti rezultati još jednom potvrđuju stratešku opredijeljenost EPCG da kroz inovativne projekte omogući građanima aktivno učešće u energetskoj tranziciji, unaprijedi održivost domaće proizvodnje i doprinese jačanju energetske stabilnosti Crne Gore.

„EPCG će i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom projekata koji omogućavaju ostvarivanje višestrukih koristi kako za građane, tako i za EPCG, nacionalnu ekonomiju i životnu sredinu, čineći Crnu Goru liderom u oblasti održive energetike u regionu. Svi su pobjednici, građani, EPCG i budžet Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

