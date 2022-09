Potrebno unaprijediti saradnju poslovnih zajednica Crne Gore i Češke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Češka moraju uložiti dodatni napor i energiju kako bi se dobri bilateralni odnosi odrazili i na kvalitetniju saradnju poslovnih zajednica dvije zemlje, ocijenili su ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović i češka ambasadorka Janina Hrebičkova.

“Zadovoljstvo mi je da danas tokom razgovora otvorimo teme koje bi mogle biti od zajedničkog interesa za dvije države, posebno imajući u vidu potencijale koje naša država ima u dijelu razvoja planinskog i zdravstvenog turizma”, naveo je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, tokom razgovora predstavio kapitalne razvojne projekte iz oblasti saobraćaja i energetike, uz poseban osvrt na ubrzani razvoj IT tehnologije i mogućnosti koje ova oblast pruža.

Ibrahimović je u tom kontekstu prezentovao dalju dinamiku nastavka realizacije projekta izgradnje auto-puta Bar – Boljare, sljedećih faza rekonstrukcije nacionalne željezničke infrastrukture, kao i planove za razvoj multimodalnog transporta i valorizacije Luke Bar.

Hrebičkova se složila sa činjenicom da potencijali, naročito sjevera Crne Gore, nijesu u punom kapacitetu iskorišćeni, dodajući da postoji interesovanje čeških turista za planinski turizam i da je u tom smislu potrebno raditi više na promociji crnogorske ponude.

„Postoji interesovanje čeških hotelijera za mogućnosti investiranja u Crnu Goru, naročito u dijelu zdravstvenog turizma“, rekla je Hrebičkova i dodala da su pojedini češki hotelijeri prepoznati na svjetskom tržištu po kvalitetu ponude u toj oblasti.

Ibrahimović i Hrebičkova su, u svjetlu energetske krize koja je neminovno izazvala nesigurnost na tržištu energenata, razmijenili stavove i potencijalne mogućnosti saradnje dvije države.

„Situacija koja se svakodnevno mijenja u dijelu promjena geopolitičkih interesa obavezuje nas da intezivno radimo na kreiranju obnovljivih i alternativnih izvora energije, jer energetska stabilnost jedne države uslovljava njenu ekonomsku stabilnost“, zaključili su sagovorici uz konstataciju da Crna Gora tek na pravi način treba da iskoristi svoje potencijale kada je riječ o solarnoj, hidro i energiji vjetra.

