Potrebno partnerstvo države i privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovno okruženje je veoma kompleksno i više nego ikada potrebno je partnerstvo između države i privrede, obrazovanja i tržišta rada, kao i javnog i privatnog sektora, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

Ona je na svečanosti uručenja nagrada PKCG za izuzetna poslovna postignuća u prethodnoj godini, kojom je ujedno obilježeno i 97 godina trajanja i uspješnog rada te asocijacije u Vili Gorica, rekla da je potrebna stabilnost, predvidljivost i odgovornost svih aktera.

„Iznad i prije svega, potrebna nam je svjesnost o značaju uloge privrede“, smatra Drakić.

Prema njenim riječima, uspjeh crnogorske privrede zavisi od njene sposobnosti da se povezuje, uči i transformiše, a PKCG je inicijator tih procesa, koji osluškuje potrebe privrednika, podržava ih i podstiče na izvrsnost.

Drakić je kazala da su dobitnici nagrada dokaz da se uspjeh gradi upornošću, znanjem i stalnim ulaganjem – ne samo u proizvod ili uslugu, već i u ljude, zajednicu i budućnost.

Ona je navela da je Privredna komora više od institucije – ona predstavlja oslonac domaće privrede koji gotovo vijek svog postojanja podržava različite istorijske, političke i ekonomske kontekste – od osnivanja prvih zanatskih i trgovačkih udruženja, preko tranzicionih procesa, do savremenih izazova i prilika koje donosi digitalna transformacija i zelena ekonomija.

„Komora je simbol okupljanja i jedinstva privrede Crne Gore u svoj njenoj raznolikosti – od tradicionalnih industrija do tehnološki najnaprednijih sektora. Zastupamo interese članica pred donosiocima odluka, aktivno učestvujemo u kreiranju propisa i javnih politika, kako bi se stvorio poslovni ambijent podsticajan za rad. Naš cilj je jasan: da Crna Gora bude zemlja u koju se investira, u kojoj se otvaraju nova radna mjesta, u kojoj se znanje i inovacije cijene i podstiču, i u kojoj mladi ljudi vide svoju budućnost“, rekla je Drakić.

Prema njenim riječima, uspješni poslovni rezultati zaslužuju posebno poštovanje.

„Privredna komora će u namjeri da doprinese izgradnji predvidljivog i stabilnog poslovnog okruženja, baš kao i prethodnih 97 godina nastaviti da bude odgovoran i pouzdan partner institucijama sistema“, kazala je Drakić.

Ona je navela da vjeruju u dijalog, u argumente i u zajednički interes, a to je snažna i otporna crnogorska ekonomija. Samo kroz jedinstven i snažan glas možemo doprinositi oblikovanju ambijenta u kojem se ideje razvijaju, preduzetnici ohrabruju i u kojem se stvaraju vrijednosti.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović istakao je da taj značajni događaj predstavlja priliku da se oda priznanje privrednicima koji svojim radom, inovativnošću i posvećenošću doprinose jačanju naše ekonomije i predstavljaju stub razvoja crnogorskog društva.

„U apsolutnim iznosima, crnogorska ekonomija će u ovoj godini dostići nivo od osam milijardi EUR. Ovdje želim da ukažem na činjenicu da rast ekonomije treba da razumijemo kao rast privrede. To je rast koji stvarate vi – privrednici – koji svakodnevno ulažete znanje, trud i kapital u razvoj ove zemlje“, rekao je Milatović.

On je posebno naglasio da nema dugoročnog i održivog razvoja bez domaćih investitora.

„Ne možete naći primjer razvijene države u svijetu koja je ostvarila ekonomski rast oslanjajući se isključivo na strane investicije. Snaga domaćih privrednika je u njihovoj trajnoj vezanosti za ovu zemlju, za njenu budućnost i ljude. Zbog toga njihova uloga mora biti bolje prepoznata i podržana“, naveo je Milatović.

Milatović smatra da je slika crnogorske ekonomije izazovna.

„Ipak vjerujem da Crna Gora ima ljude, znanje i resurse da odgovori na sve zadatke pred nama. Saradnja između države i privrede, dijalog, međusobno razumijevanje i partnerstvo – to je put naprijed“, kazao je Milatović.

Predsjednik Odbora za dodjelu Nagrade Privredne komore, Mijat Jocović, koji je dekan Ekonomskog fakulteta, obrazložio je odluku o izboru laureata.

On je, između ostalog, kazao da je priznanje CKB rezultat njene posvećenosti klijentima, zajednici i razvoju crnogorske ekonomije, te ukazao na to da je prošle godine banka podržala preko 17 hiljada građana sa 20 hiljada kredita u ukupnoj vrijednosti od 269 miliona EUR, a da je crnogorskoj privredi plasirano više od 175 miliona.

Laureat Logate, lider u IT industriji prepoznat po inovativnim rješenjima i strateškom pristupu digitalnoj transformaciji, ističe se razvojem specijalizovanih proizvoda koji omogućavaju telekomunikacionim operaterima, bankama i preduzećima da unaprijede poslovne procese i prilagode se savremenim tržišnim zahtjevima.

Jocović je kazao da je Ening iz Nikšića zavrijedio nagradu zahvaljujući postignućima koja su osigurala njen rast, stabilnost i prepoznatljivost na međunarodnom tržištu. Vodeći je proizvođač i distributer energetski efikasnih proizvoda i sistema, a kroz sopstveni brend ENPRO plasira vrhunska rješenja za profesionalnu ventilaciju na tržištima širom Evrope.

Laureat MM Ribarstvo bogatstvo Skadarskog jezera pretvara u autentične i visokokvalitetne proizvode koji dostojno predstavljaju Crnu Goru u oblasti prerade i konzerviranja divlje slatkovodne ribe sa sopstvenom proizvodnom infrastrukturom.

Kompanija One Crna Gora, predanošću i dosljednim angažovanjem u unapređenju zajednice kroz obrazovanje, sport, kulturu i zaštitu životne sredine, zavrijedila je nagradu za društvenu odgovornost. Tokom prošle godine, realizovali su brojne projekte koji su pokazali snažan društveni uticaj, osnažile zajednicu, osiguravajući ravnopravnost i podstičući mlade talente.

Kompanija Daido Metal dobila je nagradu za inovativnost, kao priznanje za kontinuirani tehnološki razvoj, unapređenje procesa i proizvoda, te značajan doprinos pozicioniranju Crne Gore na globalnoj mapi automobilske industrije. Proizvodi iz Kotora sastavni su dio motora najpoznatijih svjetskih automobilskih brendova.

Nagradu u kategoriji Žene u biznisu zaslužila je kompanija Miranis , na čelu sa direktoricom Rajkom Vujović, koja je posvećenošću, inovacijama i poslovanjem u skladu sa najvišim standardima prehrambene industrije stvorila jedan od prepoznatljivih crnogorskih brendova.

Nagrade su primili član Upravnog odbora CKB Dino Redžepagić, izvršni direktor Logate Ivica Tatar, izvršni direktor One Crna Gora Branko Mitrović, rukovodilac finansija, računovodstva i administracije u Eningu Marija Kovačević, izvršni direktor kompanije Daido Metal Zushi Koji i zamjenik direktora Filip Moštrokol, izvršni direktor MM Ribarstvo Jovan Martinović i izvršna direktorica Miranis Rajka Vujović.

U ime nagrađenih, Privrednoj komori je zahvalio Redžepagić, istakavši da treba da budemo ponosni na poslovna postignuća i rezultate, te da iskreno vjeruje da upravo uspjeh privlači nove ideje, saradnje i mogućnosti za rast.

On ističe da su poslovne priče laureata u suštini slične.

„Ne govorimo samo o uspješnoj prošloj godini, već o decenijama rada, ulaganja i izazova koji su joj prethodili. Vjerujem da se svako od nas može zahvaliti klijentima na prilici i povjerenju, zaposlenima, bivšim i sadašnjim – koji su dio rezultata ili pak važnog poslovnog iskustva, konkurenciji koja nas uvijek drži budnim, motivisanim i u konačnom boljima i na kraju, ili bolje rečeno na svakom početku – vlasnicima, koji stoje iza ovih biznisa bilo kao porodice, osnivači sa vizijom da se u Crnoj Gori mogu slijediti snovi ili korporacijama/investitorima koji u kontinuitetu vjeruju u ovo naše često izazovno tržište i institucije koje su i dalje u razvoju“, kazao je Redžepagić.

