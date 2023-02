Potrebna sinergija u cilju dostizanja evropskih standarda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potrebna je saradnja i sinergija opštine Zeta i državnih vlasti, koja će biti garancija razvoja i dostizanja evropskih standarda u svim oblastima od značaja za poboljšanje kvaliteta života njenih građana, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je u čestitki povodom 8. februara, Dana opštine Zeta, kazala da je najmlađa crnogorska opština nasljednica slavne države Zete, prethodnice Crne Gore, koja predstavlja simbol milenijumskog trajanja naše državnosti na ovim prostorima.

“Izuzetno povoljan geografski položaj Zete, koja se nalazi na obali najvećeg jezera u regionu, na putu između kontinentalnog i južnog dijela države, dao je jedinstvenu priliku vrijednom narodu ovog kraja da u najvećoj ravnici u Crnoj Gori stvara sebi uslove za kvalitetan život”, rekla je Đurović.

Ona je kazala da su ljudi sa tog područja oduvijek bili posvećeni slobodarstvu kao ključnoj vrijednosti za koju se treba boriti i koju treba njegovati. Na taj način, doprinosili su izgradnji i razvoju savremenog crnogorskog društva, dajući podsticaj novim pregnućima.

“Sigurna sam da će Zeta u narednom periodu, vođena odgovornom i sposobnom lokalnom samoupravom, kroz valorizaciju vrijednih prirodnih potencijala, poljoprivrednih resursa, te turističkih i privrednih kapaciteta, postati primjer unapređenja ekonomskog ambijenta i sigurnog daljeg rasta”, poručila je Đurović.

Na taj način, Zeta će, kako smatra, dati veliki doprinos sveukupnom oporavku i društvenom napretku cijele države.

Đurović je uputila čestitku predsjedniku Opštine Mihailu Asanoviću, predsjedniku Skupštine opštine Luki Krstoviću, odbornicima i svim građankama i građanima Zete.

