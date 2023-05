Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori je potreban radikalan raskid sa aktuelnom ekonomskom politikom, konačno pokretanje strukturnih reformi i stvaranje jednostavnog, inovativnog i podsticajnog poslovnog ambijenta, saopštili su iz ekonomskog tima Građanske incijative (GI) 21. maj.

“Nama treba primjena ideje o ekonomski nezavisnim i produktivnim građanima, a ne praksa podaničkog i folirantskog društva koje živi od zaduživanja, predatorskog juriša na budžete i parazitiranja pod okriljem političkih partija”, navodi se u saopštenju.

Oni su kazali da je “ekonomski propagandizam nelegitimne Abazovićeve Vlade” ovih dana kulminirao u nizu besmislenih poruka.

“Podsjećamo da je država u ozbiljnom problemu, jer ima javni dug od preko četiri milijarde EUR, kreditni rejting na nivou špekulativnog, javni sektor u koji je ukrcan svaki aktivista političke većine koja bjesomučno cijedi budžet i račune državnih preduzeća, medijalnu zaradu koja je značajno ispod prosječne zarade, destimulativne i haotične poslovne propise, nelikvidne javne finansije i fantomski kapitalni budžet”, poručili su iz GI.

Pritom, kako su dodali, crnogorska ekonomija je izrazito neproduktivna, opterećena krupnim trgovačkim deficitom, padom poreske konkurentnosti i sve prisutnijem limitiranju biznisa od poslovnih banaka.

“Baviti se poslovanjem u Crnoj Gori postaje sve mučnije, što se najbolje ogleda u deprimiranosti domaćih preduzetnika. Česte i neurastenične promjene poslovne regulative, kao i birokratsko gušenje realnog sektora, obesmišljavaju preduzetničku inicijativu”, zaključuje se u saopštenju ekonomskog tima GI.

