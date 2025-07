Potražnja za naftom će rasti barem do 2050.

Beč, (MINA-BUSINESS) – Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) predviđa da će potražnja za naftom nastaviti rasti barem do 2050. godine.

U poređenju s prošlom godinom, do 2050. godine će se povećati 18,6 odsto na oko 123 miliona barela dnevno, procjenjuje se. OPEC, međutim, pozive na brzo udaljavanje od fosilnih goriva opisuje kao nerealnu fantaziju, prenosi SEEbiz.

„Potražnju će podstaći ekonomski rast, rastuća populacija, sve veća urbanizacija, nove energetski intenzivne industrije poput vještačke inteligencije i snabdjevanje energijom milijardama ljudi koji je još nemaju“, napisao je u izvještaju glavni sekretar OPEC-a, Haitham Al Ghais.

On je naveo da vrhunac potražnje za naftom još nije na vidiku.

OPEC-ova prognoza, prema francuskoj novinskoj agenciji AFP, protivurječi procjenama Međunarodne agencije za energiju (IEA), koja je prošli mjesec napisala da će globalna potražnja za naftom početi opadati 2030. godine, kao rezultat porasta broja električnih automobila i zelene tranzicije u proizvodnji energije.

IEA predviđa pad potražnje za naftom čak i za Saudijsku Arabiju, OPEC-ovu supersilu, jer zemlja zamjenjuje sirovu naftu gasom i obnovljivim izvorima energije.

Ghais je, u međuvremenu, istaknuo da rast potražnje za naftom uglavnom pokreću zemlje u razvoju, te da fosilna goriva i dalje čine oko 80 odsto globalne mješavine goriva, što se nije značajno promijenilo od osnivanja kartela 1960. godine.

Dok se pozivi OPEC-a na brzo udaljavanje od fosilnih goriva opisuju kao neostvariva fantazija, stručnjaci upozoravaju da je brzo napuštanje fosilnih goriva nužno ako želimo ograničiti globalno zagrijavanje na 1,5 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskih nivoa.

