Potpisani sporazumi o graničnoj koordinaciji mreža sa AKEP-om

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorne agencije za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom u Crnoj Gori (EKIP) i Albaniji (AKEP) nakon višemjesečnog zajedničkog rada na usaglašavanju uslova, potpisale su danas u Podgorici pet tehničkih sporazuma o graničnoj koordinaciji mobilnih/fiksnih komunikacionih mreža (MFCN).

MFCN, kako je saopšteno iz EKIP-a, rade u radio-frekvencijskim opsezima: 800 megaherca (MHz), 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz.

Koordinacione sporazume u ime EKIP-a je potpisao njen izvršni direktor Darko Grgurović, dok ih je u ime Agencije za elektronske i poštanske komunikacije potpisao predsjednik Savjeta AKEP-a, Tomi Frasheri.

“Potpisivanje ovih sporazuma ima za cilj da se utvrde principi, tehničke odredbe i administrativni postupci neophodni za regulisanje zajedničke primjene MFCN sistema u pograničnim oblastima u Crnoj Gori i Albaniji, u cilju obezbjeđivanja ravnopravnog pristupa spektru i radu ovih sistema bez prisustva štetne interferencije kao i efikasnog korišćenja radio-frekvencija u navedenim opsezima u pograničnim oblastima”, navodi se u saopštenju.

Koordinacioni sporazumi za opsege 800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz su usaglašeni sa evropskim preporukama ECC/REC/(11)04, ERC/REC 01-01 i ECC/REC/(11)05 respektivno, dok su sporazumi za opsege 900 MHz i 1800 MHz usaglašeni sa odredbama preporuke ECC/REC/(08)02.

“Koordinacioni sporazumi su stupili na snagu danom potpisivanja, a operatori kojima je odobreno korišćenje radio-frekvencija iz predmetnih opsega u obje države imaju rok od šest mjeseci da ih implementiraju i prilagode rad svojih javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža sa odredbama ovih sporazuma”, rekli su iz EKIP-a.

Inače, tokom sastanka, predstavnici EKIP-a su prezentovali stepen razvoja mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori te parametre kvaliteta mobilnih mreža dobijenih na osnovu mjerenja koje je EKIP sprovela krajem prošle godine.

Takođe, učesnici sastanka su razgovarali i o planovima dodjele opsega 700 MHz u Albaniji, te dodatnom usaglašavanju korišćenja radio-frekvencija za MFCN sisteme između Albanije i Crne Gore, kao i daljim vidovima saradnje i razmjene iskustava.

EKIP i AKEP imaju uspješnu saradnju duže od deset godina. Naime, kao nezavisne regulatorne agencije za regulaciju sektora elektronskih komunikacija potpisale su Sporazum o saradnji 13. marta 2012. godine.

“Ovim sporazumom je dogovorena uzajamna saradnja, razmjena informacija i iskustava između eksperata u različitim oblastima regulacije iz njihovih nadležnosti”, navodi se u saopštenju.

Početkom februara 2014. godine potpisan je prvi tehnički sporazum u oblasti upravljanja radio-frekvencijskim spektrom i to o graničnoj koordinaciji GSM/DCS1800 sistema koji rade u radio-frekvencijskim opsezima 900 MHz i 1800 MHz.

