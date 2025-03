Potpisan ugovor o javno-privatnom partnerstvu za izgradnju hotela Lokanda

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković i osnivač i direktor Talija company iz Herceg Novog, Nikola Milić, potpisali su danas ugovor o javno-privatnom partnerstvu za izgradnju hotela Lokanda, parking garaže i parterno uređenje Trga umjetnika.

Đurašković je naveo da je Lokanda za sve građanke i građane Cetinja posebna emocija, simbol knjaževine i kraljevine, te da je realizacija ovog projekta čin kojim ne samo da čuvamo i poštujemo bogatu istoriju, već je s ponosom ponovo ispisujemo.

„Ponovna izgradnja hotela dugo je bila samo obećanje, dok su generacije Cetinjanki i Cetinjana sanjale o njenom povratku. Preuzimanjem upravljanja Prijestonicom od strane nove gradske uprave pokrenuto je ono što se decenijama smatralo nedostižnim – pokrenut je jedan od najvažnijih razvojnih projekata Prijestonice – izgradnja hotela Lokanda sa podzemnom garažom i parternim uređenjem Trga umjetnika“, kazao je Đurašković.

On je, kako je saopšteno iz Prijestonice Cetinje, rekao da danas svjedočimo velikom iskoraku ka ostvarenju jednog od najvažnijih projekata za grad – povratku Lokande na mapu Cetinja i Crne Gore, kao potvrda da se decenijske vizije mogu realizovati uz strateško planiranje, predanost i zajednički rad gradske uprave i svih činilaca društva.

„U tom smjeru, Prijestonica Cetinje ostaje dosljedna svojoj viziji unapređenja lokalne privrede i poboljšanja kvaliteta života svojih građana, kroz strateške projekte koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta, jačanju turističke ponude i očuvanju naše kulturno-istorijske baštine. Vjerujemo da će Lokanda, u svom novom ruhu, postati snažan simbol ekonomskog prosperiteta i turističke prepoznatljivosti, kroz stvaranje novih poslovnih prilika i novih radnih mjesta, ali i podsticanje preduzetništva i privlačenje posjetioca iz zemlje i inostranstva”, rekao je Đurašković.

Izgradnja hotela Lokanda je prvi projekat javno-privatnog partnerstva u Crnoj Gori shodno novom Zakonu o javno-privatnom partnerstvu. Privatni partner za projektovanje, finansiranje, izgradnju i upravljanje hotelom je Talija company, firma koja stoji iza hotelske grupacije Casa del Mare — crnogorskog brenda butik hotela sa više od decenije iskustva u pružanju autentičnog i luksuznog boravka na primorju, kao i domaće white label kompanije za upravljanje luksuznim hotelima Casa Hotels Management.

Milić je naveo da su Lokandu izabrali srcem.

„Lokanda za nas predstavlja čast i obavezu. Prema Cetinju, prema njegovim ljudima, prema prošlim generacijama koje su Lokandu voljele, ali i prema onima koji tek treba da je otkriju i zavole. Svjesni smo te odgovornosti, jer je upravo ona bila nit vodilja u svemu što smo do sada radili“, rekao je Milić.

Prema njegovim riječima, obnovom Lokande šaljemo važnu poruku – da Crna Gora gleda naprijed, da poštuje svoju istoriju, ali ne stoji u mjestu.

„Da je ovo zemlja u kojoj se prošlost pamti i cijeni, ali u kojoj se, sa jednakim žarom, gradi i stvara budućnost”, kazao je Milić.

Ugovorom je definisano da je period realizacije investicije 30 mjeseci i podrazumijeva izradu projektne i tehničke dokumentacije, najduže šest mjeseci od dana zaključenja ugovora i izvođenje radova, najduže 24 mjeseca od dana izrade projektne i tehničke dokumentacije. Danom dobijanja pisane saglasnosti Javnog partnera počinje period operativnog poslovanja i traje 30 godina.

Hotel Lokanda ima status nepokretnog kulturnog dobra na osnovu rješenja iz 1960. godine, pripadao je kulturno istorijskoj cjelini Istorijsko jezgro Cetinja koje takođe ima isti status. Zbog toga će hotel biti izgrađen u nekadašnjem zdanju i imaće oko 48 ležajeva. U sklopu projekta planirana je podzemna garaža sa 130 parking mjesta, kao i uređenje Trga umjetnika.

