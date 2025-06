Potpisan ugovor o izgradnji Kuće poljoprivrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i firme “Tehnogradnja” potpisali su danas ugovor o izgradnji Kuće poljoprivrede u Beranama.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, riječ je o značajnoj infrastrukturi i institucionalnoj investiciji namijenjenoj jačanju podrške razvoju poljoprivrede na sjeveru Crne Gore.

Ugovor su potpisali resorni ministar Vladimir Joković i direktor “Tehnogradnje” Mirko Bjeković.

Potpisivanjem ugovora je, kako je saopšteno, ozvaničen početak realizacije tog strateškog projekta koji će obuhvatiti i Andrijevicu, Plav, Rožaje i Gusinje.

“Kuća poljoprivrede u Beranama zapošljavaće 46 radnika. Prostor obuhvata 664 metara kvadratnih korisne površine, 23 parking mjesta i izgrađuje se na parceli od 1,4 hiljade metara kvadratnih”, kaže se u saopštenju.

Investicija vrijedna 1,3 miliona EUR, kako se navodi, biće realizovana u roku od godinu.

Navodi se da su izvođači radova konzorcijum Tehnogradnja i Cema, dok je za nadzor zadužen Nik-Com Nikšić.

Joković je istakao da Berane, kao prepoznat centar voćarske i stočarske proizvodnje, dobija centralno mjesto za objedinjenu institucionalnu podršku.

“Kuća poljoprivrede predstavlja ulaganje u znanje, stručnost i dostupnost usluga svakom poljoprivredniku, uz jačanje kapaciteta za korišćenje fondova Evropske unije (EU) i konkurentnost proizvoda na tržištu”, kaže se u saopštenju.

Projekat je, kako se navodi, dio šire strategije uspostavljanja mreže regionalnih kancelarija, u skladu sa obavezama iz procesa pristupanja EU i zatvaranja poglavlja 11 – poljoprivreda i ruralni razvoj.

Dodaje se da se projekat realizuje u okviru MIDAS 2 projekta, koji se finansira iz zajma Svjetske banke.

Joković je, kako se navodi, izrazio uvjerenje da će Kuća poljoprivrede u Beranama unaprijediti koordinaciju institucija, ubrzati pristup servisima i osnažiti lokalne proizvođače, doprinoseći održivom razvoju ruralnih krajeva.

