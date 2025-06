Potpisan sporazum o vazdušnom saobraćaju između Crne Gore i Saudijske Arabije

Podgorica, Istanbul, (MINA-BUSINESS) – Ministri saobraćaja Crne Gore i Saudijske Arabije, Maja Vukićević i Saleh bin Nasser Al-Jasser, potpisali su sporazum o vazdušnom saobraćaju između dvije države.

Iz Ministarstva su saopštili da je sporazum potpisan u okviru Globalnog foruma o transportnoj povezanosti 2025, koji se održava u Istanbulu.

“Potpisivanjem ovog bilateralnog sporazuma uspostavlja se pravni okvir za pokretanje direktnih avio-linija između Crne Gore i Saudijske Arabije, čime se stvaraju nove mogućnosti za jačanje ekonomskih i turističkih veza, kao i za unapređenje ukupne saradnje dvije prijateljske zemlje”, navodi se u saopštenju.

Vukićević je nakon potpisivanja kazala da se otvaranjem neba između Crne Gore i Saudijske Arabije otvaraju i vrata novim investicijama, turističkom prometu i poslovnim prilikama.

“Ovo je važan korak ka boljoj globalnoj povezanosti Crne Gore i njenoj afirmaciji kao privlačne destinacije na Bliskom istoku”, rekla je Vukićević.

Sporazum je potpisan u duhu Čikaške konvencije i savremenih međunarodnih standarda civilnog vazduhoplovstva, omogućavajući avio-prevoziocima obje strane da slobodno planiraju letove, uz poštovanje sigurnosnih, tehničkih i komercijalnih kriterijuma.

Globalni transportni forum u Turskoj okupio je visoke predstavnike brojnih zemalja i međunarodnih institucija, a u fokusu događaja su teme povezane sa infrastrukturnim ulaganjima, regionalnom saradnjom i unapređenjem održive mobilnosti.

