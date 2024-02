Potpisan sporazum o saradnji sa MFI Alter Modus

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mikrokreditna finansijska institucija (MFI), Alter Modus, prva je potpisnica sporazuma o saradnji na implementaciji ŽIGA Ženski biznis.

Sporazum o saradnji potpisale su izvršna direktorica Alter Modusa, Ana Kentera, i šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost (SCC), Marija Šuković, postavljajući temelje za intenzivniju podršku preduzetnicama.

Ovaj sporazum, kako je saopšteno, simbolizuje zajedničku posvećenost razvoju i osnaživanju ženskog preduzetništva, kroz implementaciju međunarodno priznatih kriterijuma MEST IWA 34, koji služe kao osnov za dobijanje ŽIGA Ženski biznis.

„Kriterijumi obuhvataju specifične zahtjeve vezane za vlasništvo, upravljanje, kontrolu i nezavisnost, čime se osigurava da preduzeća koja zadovoljavaju ove uslove i dobiju ŽIG, uživaju pogodnosti u okviru programa koje pruža Alter Modus“, navodi se u saopštenju.

Zahvaljujući ovom sporazumu, preduzeća nosioci ŽIGA Ženski biznis biće oslobođena dodatne dokumentacije prilikom apliciranja za programe podrške finansiranja, što predstavlja konkretan korak ka olakšanom pristupu resursima i podršci potrebnoj za rast i razvoj ženskog preduzetništva.

„Ovo partnerstvo važan je korak ka stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta za ženske biznise, istovremeno promovišući kulturu jednakih mogućnosti i ravnopravnosti u crnogorskoj poslovnoj zajednici“, zaključuje se u saopštenju.

