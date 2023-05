Potpisan okvirni ugovor o saradnji na projektu Montechevo

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Prijestonica Cetinje i podgorička firma Sun Horizon potpisali su danas okvirni ugovor o saradnji i realizaciji društveno odgovornih aktivnosti u vezi sa projektom Montechevo.

Oni su okvirni ugovor potpisali u cilju razvoja i uspješne realizacije projekta koji će predstavljati jednu od najvećih investicija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u državi, a od čije će realizacije imati višestruke benefite Prijestonica i Crna Gora.

Iz Prijestonice je saopšteno da kompanija CWP Europe, kroz svoju podružnicu Sun Horizon, planira da na teritoriji Prijestonice, na prostoru Lastve, Čeva i Prentinog dola, instalira solarnu elektranu Montechevo ukupne snage 400 megavata (MW).

Vrijednost investicije je oko 360 miliona EUR, dok se razvoj i izgradnja projekta planiraju u fazama.

Početak izgradnje zakazan je za 2025. godinu, a po završetku i puštanju u rad, što se očekuje krajem 2026, Montechevo će biti najveća solarna elektrana u Crnoj Gori.

„Ugovorom koji je danas zaključen, ugovorne strane su se saglasile da će uložiti dodatne napore da uspostave saradnju na promovisanju i angažovanju lokalne privrede, kao i unapređivanju lokalne infrastrukture, angažovati radnu snagu sa teritorije Prijestonice ukoliko radna snaga ispunjava kvalifikacione uslove za rad na pojedinim radnim mjestima i ostvariti saradnju sa lokalnim dobavljačima, na način i u obimu koji bude odgovarao potrebama projekta“, navodi se u saopštenju.

Sun Horizon je ugovorom preuzeo obavezu da u saradnji sa Prijestonicom razvije i sprovede plan realizacije društveno odgovornih aktivnosti, usmjerenih ka jačanju kapaciteta lokalne samouprave, te unapređenju Prijestonice kao ekološki osviješćene zajednice i to u vidu podrške, odnosno donacije, u oblasti ekoloških, ekonomskih, društvenih i socijalnih pitanja.

Takođe, Sun Horizon se obavezao da u Prijestonici otvori informacioni centar, koji će omogućiti svim zainteresovanim stranama da dobiju sve potrebne informacije vezane za projekat.

Za potrebe sprovođenja društveno-odgovornih aktivnosti Sun Horizon je opredijelio ukupan budžet u iznosu od 150 hiljada EUR, a isplata navedenih sredstava će se vršiti tokom razvoja projekta, na način i u skladu sa dinamikom koja će biti definisana posebnim ugovorom.

CWP Europe je jedna od vodećih kompanija za razvoj projekata obnovljivih izvora energije u jugoistočnoj Evropi, a sve sa ciljem pružanja energetskih rješenja koja doprinose dekarbonizaciji regiona.

Trenutno, CWP Europe razvija portfolio projekata vjetroparkova i solarnih elektrana, kapaciteta šest gigavata (GW) u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Sloveniji i Ukrajini i već je uspješno razvila najveće vjetroparkove u Srbiji i Rumuniji.

