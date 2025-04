Potpisan memorandum sa regulatorom Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) i Regulatorne komisije za energetiku, vodu i usluge upravljanja komunalnim otpadom Sjeverne Makedonije (ERC), potpisali su memorandum o saradnji.

“Metodologije za utvrđivanje tarifa za usluge električne energije i vode, zaštita potrošača, kao i institucionalni razvoj kroz prizmu stručnog usavršavanja, dio su interesa na koji su se fokusirala dva regulatora”, navodi se u saopštenju crnogorskog regulatora.

Predsjednik Odbora REGAGEN-a, Branislav Prelević, kazao je da potpisivanje memoranduma sa ERC-om predstavlja formalizaciju dugogodišnje saradnje.

“Pandemija i energetska kriza su nam pokazale da su sve zemlje regiona suočene sa istim izazovima. Sinhronizovan pristup djelovanju nametnuo se kao prirodan korak, posebno u turbulentnim vremenima. Razmjena iskustava nije samo deklarativno opredeljenje koje ima praktičan uticaj, već ima i praktičan uticaj na rješavanje problema i stabilnu i nesmetanu isporuku struje i vode“, rekao je Prelević.

Predsjednik ERC-a, Marko Bislimoski, poručio je da je izgradnja profesionalnih kapaciteta prioritet za regulatore.

On je naveo da određivanje cijena djeluje kao jednostavan proces, a u stvari zahtjeva izuzetnu stručnost, ne samo sa tehničke, nego i iz ekonomske i pravne perspektive.

“Cijene koje naplaćujemo treba da obezbijede sigurnu, stabilnu i nesmetanu isporuku energije/vode, ali, istovremeno, cijena treba da bude prihvatljiva za potrošače. Da bi se ovaj kompleksni proces mogao kontinuirano sprovoditi u cilju uspješne zaštite potrošača, neophodna je edukacija zaposlenih i to je jedini ispravan način za izgradnju stručnih regulatornih kapaciteta”, zaključio je Bislimoski.

