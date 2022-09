Potpisan memorandum o razumijevanju privrednih komora Crne Gore i San Marina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić i generalni direktor Agencije za ekonomski razvoj San Marina, Denis Cecchetti potpisali su memorandum o razumijevanju dvije poslovne asocijacije.

Iz PKCG je saopšteno da su te dvije asocijacije zaključile memorandum uočavajući potrebu za unapređenjem trgovinskih, ekonomskih i investicionih odnosa između njihovih poslovnih zajednica i stručnjaka, u cilju stvaranja novih mogućnosti za obje države.

“Sigurna sam da će potpisivanje memoranduma biti dodatni podsticaj za jačanje ekonomske saradnje i povezivanje naših privrednika”, kazala je Drakić.

Ugovorne strane obavezale su se da razmjenjuju informacije koje se odnose na prioritetne oblasti saradnje, organizuju zajedničke događaje i, između ostalog, budu posvećene promociji i razvoju digitalnih usluga.

“Kada je riječ o prioritetnim oblastima, čini se da su u vrhu sektori industrije, turizma, IT i trgovine. Svakako da ćemo zajedno identifikovati potrebe i prioritetne oblasti, razmjenjivati informacije i organizovati posjete i B2B sastanke”, navela je Drakić.

Cecchetti saopštio je da se potpisivanjem memoranduma žele stvoriti prilike, ne samo za razmjenu informacija između komora, već i uspostavljanje poslovne saradnje među kompanijama dvije zemlje.

“Želimo što prije da konkretizujemo saradnju, kako bismo omogućili povezivanje privrednika, iz industrije građevinskih materijala, oblasti nutriceutika i mnogih drugih”, rekao je Cecchetti.

Ministar industrije, zanatstva i trgovine, tehnoloških istraživanja i pojednostavljenja propisa San Marina, Fabio Righi, kazao je da je memorandum jako važan za buduće bilateralne odnose država.

„To je važan korak u pravcu uspostavljanja saradnje u ekonomskom kontekstu i ima veliku važnost s obzirom na izazove koje donosi naredni period“, naveo je Righi.

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma San Marina, Armend Milla, ocijenio je da je dobra komunikacija između malih zemalja neophodna kada se suočavaju sa velikim izazovima.

“Globalizacija donosi nove izazove, kao što su trenutna ekonomska i energetska kriza, tako da su dobra saradnja i komunikacija veoma važne na putu njihovog efektivnog prevazilaženja. Ako radimo zajedno, imaćemo i bolje rezultate u ekonomiji i turizmu”, poručio je Milla.

