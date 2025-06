Potpisan grant ugovor sa EBRD-om za podršku izgradnji dionice Mateševo–Andrijevica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarka saobraćaja, Maja Vukićević i izvršni direktor Monteputa, Milan Ljiljanić, potpisali su, u ime Vlade, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koji predstavlja dodatnu podršku za realizaciju projekta izgradnje dionice Mateševo–Andrijevica na auto-putu.

„Grant u iznosu od 300 hiljada EUR namijenjen je pokrivanju troškova angažovanja konsultanta koji će pružati podršku Jedinici za implementaciju projekta, uspostavljenoj unutar Monteputa, do završetka samog projekta“, navodi se u saopštenju.

Monteput je, na osnovu javnog poziva raspisanog u skladu sa pravilima i procedurama EBRD-a, kao najbolje ocijenjenu izabrao ponudu konzorcijuma PPG Društvo za projektovanje i građenje Roughton International Ltd. – Roughton ECA.

„Konsultantske usluge obuhvataće podršku u kontroli postupaka javnih nabavki, osiguravajući usklađenost sa odredbama EBRD-ovih politika i pravila nabavki, kao i nadzor nad ispunjavanjem svih ugovornih obaveza, posebno od izvođača radova i nadzora“, rekli su iz Ministarstva.

Dodatni cilj angažovanja konsultanta je, kako se dodaje, prenos znanja i vještina na Jedinicu za implementaciju projekta, kroz demonstraciju međunarodnih standarda i najboljih praksi u planiranju i upravljanju projektima.

„Ovo je samo jedna od aktivnosti koja je uspješno realizovana sa ciljem da u najskorije vrijeme budu završene sve neophodne procedure i potpisan Ugovor o kreditu sa EBRD-om, kao i izbor nadzora i izvođača radova, kako bi u drugoj polovini godine započela realizacija ovog strateški važnog projekta“, zaključuje se u saopštenju.

