Potpisaće Memorandum o saradnji u oblasti transportne infrastrukture sa Turskom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore i Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture Turske potpisaće sjutra Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti transportne infrastrukture.

Kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja, resorna ministrka Maja Vukićević razgovarala je danas, na marginama „Global Transport Connectivity Forum 2025“ u Istanbulu, sa ministrom saobraćaja Turske Abdulkadirom Uralogluom.

Navodi se da je sastanak prethodio svečanoj ceremoniji otvaranja Foruma i da je bio dobra prilika da ministri saobraćaja dvije prijateljske države otvore razgovore o mogućnostima za dalju saradnju.

Iz Ministrstva saobraćaja su kazali da će Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti transportne infrastrukture sjutra sa Uraloguluom potpisati Vukićević i ministar pomorstva Filip Radulović.

“Tim dokumentom stvaraju se uslovi za konkretan razvoj zajedničkih projekata”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će Forum u Istanbulu biti i prilika za potpisivanje Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije, koji će Vukićević formalizovati u toku događaja.

“Potpisivanje ovog sporazuma ima za cilj da Crnu Goru, kao elitnu turističku destinaciju, učini dostupnijom za putnike sa Bliskog istoka”, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju, delegacija Crne Gore, koju predvodi Vukićević, učestvuje na pomenutom Forumu na poziv predsjednika Turske Redžepa Taipa Erdogana i Uraloglua, s ciljem unapređenja saradnje i razmjene iskustava u oblasti saobraćaja.

