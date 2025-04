Potencijalna koncesiona naknada šansa za velike kapitalne projekte Tivta i Zete

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada ima jasan cilj da ojača opštine, kako bi na najbolji način ispratile potrebe građana i unaprijedile kvalitet života, a kapitalni projekti sredstvo su da se to zajednički uradi, ocijenjeno je tokom sastanka predstavnika izvršne vlasti sa čelnicima Opštine Tivat.

U tom kontekstu, kako je načelno dogovoreno, bi se i potencijalna koncesiona naknada za aerodrome upotrijebila za nove, velike projekte, u opštinama Tivat i Zeta.

„Kako je tokom razgovora ustanovljeno, prvo je neophodno zaokružiti tenderski proces, koji je šest godina bio u zastoju, a onda, u slučaju zadovoljavajuće ponude, iskoristiti sve benefite koji bi se stvoriili finalizacijom ovog važnog pitanja“, navodi se u saoptšenju Kabineta predsjednika Vlade.

Dogovoreno je da se razgovori nastave, kako bi se definisali detalji, sa ambicijom da se ispoštuju očekivanja lokalnih samouprava.

Zajednički je stav da se sredstva koriste isključivo za kapitalne projekte, ključne za unapređenje kvaliteta života građana dvije opštine.

Predstavnici Vlade sastanak na istu temu uskoro će organizovati i sa čelnim ljudima Opštine Zeta.

