Potencijal se ne mjeri brojem pređenih granica već doprinosom ključnih sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima ogroman potencijal, koji se ne mjeri brojem pređenih granica, već time koliko ključni sektori, poput turizma i saobraćaja, zaista doprinose razvoju zemlje, saopšteno je iz Kabineta predsjednika države, Jakova Milatovića.

“Uvažavamo svaku instituciju koja predano radi u interesu države. Ali kada se govori o ekonomiji, onda moramo govoriti precizno, odgovorno i u punom kontekstu. Brojke imaju smisla samo ako oslikavaju stvarnost ljudi koji žive od te ekonomije, a ne ako služe da prikriju njene slabosti”, navodi se u reagovanju iz Kabineta predsjednika Crne Gore.

Kako su naveli, u prvom kvartalu ove godine turizam je zabilježio pad prihoda od 6,4 odsto i pad broja noćenja od deset odsto.

“Tokom cijele prethodne godine, prihod je pao 3,1 odsto, a broj noćenja pet odsto. I pored toga, sektor turizma posluje sa gotovo nikakvom profitabilnošću. Profitna stopa je svega 0,4 odsto, dok je prije promjena bila negativna. To nije održiv model”, naveli su iz Kabineta.

Slično stanje, kako su dodali, bilježi se i u saobraćajnoj infrastrukturi.

“Na Aerodromima Crne Gore, iako je broj putnika veći, kao i broj zaposlenih 13 odsto, ukupni prihodi su pali čak 20 odsto, a neto profit je smanjen više od 22 odsto. Dakle, promet raste, zapošljavanje raste, a profit pada. Profit nije nepristojna riječ. To je osnova održivosti, ulaganja i boljih plata za zaposlene”, rekli su iz Kabineta.

Milatović, kako su naglasili, nije iznio kritiku da bi nekog prozvao, već da bi se stvari pomjerile sa mjesta.

“Ne zato što misli da neko ništa ne radi, već zato što zna da se mora mnogo više i bolje. Ako sektori koji nose crnogorsku ekonomiju imaju ovako ograničene rezultate, to je signal da su reforme neophodne, sistemske, održive i potpune”, dodali su iz Kabineta.

Crnogorska ekonomija, kako su poručili, danas raste najsporije u prethodnih deset godina.

“Stopa rasta u prvom kvartalu iznosi 2,5 odsto, što je nedovoljno da bismo uhvatili korak sa zemljama Evropske unije (EU). Crnoj Gori je potreban stabilan rast od pet odsto i više, ali do toga se ne dolazi statistikama, već reformama koje omogućavaju investicije, pokreću proizvodnju i omogućavaju ljudima da zarađuju bolje”, saopštili su iz Kabineta.

U tom kontekstu, kako tvrde, turizam ne može biti sam sebi svrha.

“On mora da bude motor razvoja, sektor u kojem se ne hvalimo brojem dolazaka, nego se radujemo rezultatima, većim profitom iz kojeg onda možemo da gradimo infrastrukturu, da naši radnici imaju bolje uslove rada, bolje plate i imamo stalni rast iznad pet odsto godišnje”, rekli su iz Kabineta.

Stoga, kako su dodali, ako želimo stvaran napredak, moramo vratiti fokus na ekonomiju i sprovesti reforme koje će svakom čovjeku dati šansu da živi bezbrižno.

“Svi znamo da Crna Gora više ne može da priušti luksuz da se politika bavi politikom, umjesto da se bavimo ekonomijom. Zato predsjednik Milatović i kaže da ne traži čuda, već da se imovinom građana upravlja domaćinski i pošteno”, zaključuje se u reagovanju.

