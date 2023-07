Posvetiti pažnju ispunjenju obaveza

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Posebna pažnja u narednom periodu se mora posvetiti ispunjenju svih aktivnosti i obaveza relevantnih za pregovarački proces, ocijenjeno je na sjednici Pregovaračke radne grupe za poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, kojim koordinira Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.

To se odnosi na, kako je saopšteno, obavezu u normativnom dijelu, koja se odnosi na finalizaciju aktivnosti na pripremi i usvajanju izmjena i dopuna Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, zatim formalizaciji članstva Crne Gore po osnovu potpisanog Sporazuma za učešće Crne Gore u EU programu jedinstvenog tržišta (Single Market Programme-SMP 2021-2027), kako bi se omogućilo postizanje daljeg napretka u poglavlju u smislu stvaranja svih potrebnih preduslova za privremeno zatvaranje u što kraćem roku.

Sjednicom, koja je održana u ponedjeljak, je predsjedavala šefica Pregovaračke radne grupe za poglavlje 20 – Maja Jokanović, načelnica u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

Članovi pregovaračke radne grupe su na sjednici razmatrali više aktuelnih tema od značaja za pregovarački proces, među kojima je analiziran status realizacije obaveza planiranih Programom pristupanja Crne Gore EU za drugi kvartal i dinamika ispunjenja utvrđenih obaveza, uz konstatovan zadovoljavajući stepen izvršenja planiranih obaveza.

“Dodatno su prezentovane sve relevantne informacije sadržane u drugom prilogu Izvještaju EK o Crnoj Gori, koji predstavlja jedan od najvažnijih izvora informacija za pripremu ovogodišnjeg Izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru u pregovaračkom procesu”, navodi se u saopštenju.

U tom smislu je, kako se precizira, dat prikaz o najvažnijim rezultatima koji su ostvareni na polju principa preduzetničke i industrijske politike, unapređenja poslovnog ambijenta, instrumenata preduzetničke i industrijske politike u smislu brojnih podsticajnih mehanizama za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i unapređenje njihovih inovativnih kapaciteta, zatim normativnog okvira, politike turizma i posebno industrijske politike, čija implementacija predstavlja završno mjerilo za privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 20.

Na tom planu je Jokanović istakla aktivnosti koje se sprovode na ispunjenju završnog mjerila koje su pored ostalog rezultirale nedavnim usvajanjem Akcionog plana za implementaciju Industrijske politike za ovu godinu od Vlade, a koji ujedno predstavlja završnu godinu realizacije politike.

“Dodatno su predstavljene opsežne aktivnosti koje se sprovode na planu procesa evaluacije aktuelne Industrijske politike, koje će omogućiti pravovremene nalaze implementacije i odgovarajuće preporuke u svjetlu izrade Industrijske politike u narednom implementacionom ciklusu, od naredne godine”, zaključuje se u saopštenju.

